El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, reafirmó que el proyecto de la Nueva Carretera Central (NCC) tendrá avances concretos en este año. Precisamente, señaló que la meta de este Gobierno es que inicie ejecución durante este período de transición.

“El objetivo es que antes que culmine este Gobierno de transición se inicie esta megaobra que unirá a Lima con el corazón del país [Junín]”, sostuvo la tarde de este jueves 19 de marzo, ante el Pleno del Congreso de la República, en el marco de un proceso de interpelación.

En esta línea, Prieto descartó que las gestiones para su ejecución se hayan paralizado. Por lo contrario, aseguró que contará con los recursos presupuestales necesarios y también su viabilidad técnica.

“Este proyecto tiene un alcance histórico. Se trata de la intervención vial terrestre más ambiciosa que se haya emprendido en el país en las ultimas décadas y sin duda del siglo XXI. Estamos en una etapa decisiva de los estudios definitivo de ingeniería. Estamos trabajando para que cada etapa se desarrolle con el rigor técnico”, anotó.

Manejo de recursos

Prieto también descartó intentos de “sabotaje presupuestal” por parte del Ejecutivo y de la actual gestión al frente del MTC. Explicó que, pese a pendientes financieros, el proyecto cuenta con las condiciones para el desarrollo de su primera etapa.

En detalle, explicó que en el proyecto de ley de presupuesto público para este año, que remitió el Ejecutivo al Congreso, se solicitaron S/ 318 millones. Sin embargo, en la promulgación de la ley se consideró menos de S/ 200 millones.

“En la ley 32513, del presupuesto para el 2026, el monto final fue menor al inicial planteado. Pese a ello, el proyecto ya cuenta con S/ 600 millones que necesita para la ejecución del primer tramo. De los S/ 190.6 millones de la ley de presupuesto, el presidente José María Balcázar dispuso la pronta asignación de S/ 400 millones, para la aprobación de un cronograma hacia el contrato y la entrega de adelantos al contratista elegido y así se dé inicio al Túnel Pariachi”, puntualizó.

Esto ha sido consensuado con las principales autoridades de la macrorregión centro, indicó Prieto. “No existe motivo alguno para poner en duda la continuidad del megaproyecto. Como dijo el presidente Balcázar, el megaproyecto es una prioridad nacional del Gobierno y se atenderá de manera firme, responsable y decidida”, subrayó.