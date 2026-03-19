El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), anunció que para este año se esperan inversiones en infraestructura en las concesiones de puertos por más de US$206 millones.

Explicó que, en la presentación de los Planes de Negocios 2026 que convoca anualmente dicha entidad, se proyectó fortalecer el crecimiento de las infraestructuras y servicios en los ocho terminales portuarios concesionados del país.

Refirió por ejemplo que APM Terminals Callao S. A. a cargo del Terminal Norte Multipropósito del Callao registró en el 2025 un movimiento de carga de 20.3 millones de toneladas, 1. 2 millones de contenedores de 20 pies (TEUs) movilizados y 1,500 naves atendidas.

Inversiones en el Callao este año

Para este año, APM Terminals prevé la recepción de las obras de la Etapa 3A de dicho terminal, con la adquisición e instalación de dos descargadores continuos de granos, construcción de una batería de silos verticales para la operación de granos limpios de flujo libre, implementación de un acceso para carga general en la puerta 3 existente.

Además tiene prevista la construcción de un pavimento para áreas de respaldo, más el inicio de las Obras de la Etapa 3B que incluye la demolición del cabezo 5C y del Muelle centro 4 para dar paso a la construcción de un moderno amarradero 5C de 440 m de largo, con un dragado a –16 m.

También planea la demolición de los antiguos muelles tipo fingers 1 y 2 para dar paso a la construcción de los nuevos amarraderos 1A, 1B, 2A y 2B, la remodelación del acceso de la puerta 2, la construcción de un edificio de oficinas públicas y equipamiento portuario, con una inversión cercana a los USD 97.2 millones (sin IGV).

El Muelle Norte del puerto del Callao concretó la descarga de más de 60,000 toneladas métricas de maíz en una sola operación. (Foto: APM Terminal)

Adenda para Muelle Sur

Asimismo, refirió que DP World Callao S. R. L., concesionaria del Terminal Muelle Sur del Callao cerró el 2025 con un movimiento récord de más de 2 millones de TEUs y 908 naves atendidas.

Este 2026, se alista a presentar una adenda al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para solicitar renovación de contrato orientada a un nuevo ciclo de inversiones portuarias y logísticas de carácter estratégico por USD 1,500 millones.

Esa inversión estará destinada a construir un antepuerto digitalizado, un nuevo muelle y un rompeolas, entre otros, para así, consolidar la sostenibilidad operativa del terminal y acompañar el crecimiento proyectado de la demanda.

Planes del Muelle de Minerales

Respecto al Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales del Callao bajo concesión de Transportadora Callao S. A. (TCSA) atendió en 2025 un total de 168 naves y movilizó más de 3 millones de toneladas.

Este año tiene como eje central asegurar los recursos para ejecución de planes de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo con la finalidad de mantener vigente una disponibilidad mecánica del equipamiento superior al 98 %.

Adicionalmente, TCSA ha presentado un proyecto de adenda que incluye la reubicación parcial de la faja transportadora, un nuevo sistema de descarga de hidrocarburos mediante la construcción de un nuevo muelle y la extensión del plazo de la concesión por 30 años.

Estas son las inversiones que se esperan el 2026 para el Muelle de Minerales en el Callao

Puertos en el Norte

Respecto al Terminal Portuario de Salaverry, su concesionario contempla este año inversiones para la ampliación del almacenamiento de antracita, 96 tomas Reefer adicionales, mejora de la iluminación de muelles y contenedores, overhaul de shoretension, entre otras, con una inversión cercana a los US$ 8.7 millones (sin IGV).

En cuanto a Terminales Portuarios Euroandinos Paita S. A, concesionario del Terminal Portuario de Paita, en 2026 planea la ampliación de Reefers Racks, el sistema de contención de derrumbes en cerro colindante y el dragado de la zona de maniobras y área de atraque, con una inversión de US$ 24.2 millones.

Ello permitirá impulsar la promoción del corredor norte enfocado en la conectividad estratégica a través de la IIRSA Norte, articulando con el Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma y el corredor Amazónico hacia Brasil y consolidando a este puerto como actor estratégico para la conexión interoceánica.

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Terminales en el sur

Terminal Portuario Paracas S. A., a cargo del Terminal Portuario General San Martín-Pisco, movilizó en el último año 89,900 TEUs y 3.3 millones de toneladas en carga de graneles y fraccionada y atendió 386 naves.

En el 2026, su agenda comprende la ejecución de inversiones obligatorias y complementarias para el equipamiento de una faja transportadora, sistema de automatización de monitoreo Reefers y Energía del terminal, dos grúas manipuladoras de chatarra, una grúa pórtico y dos grúas de patio. Todo ello con un presupuesto de US$16.2 millones (sin IGV).

Respecto al Terminal Portuario de Matarani operado por Terminal Internacional del Sur S. A. (TISUR) este año se proyecta principalmente a la construcción de la Etapa 1 que incluye la implementación de dos grúas móvil, defensa en los muelles A, B y C.

También espera realizar la construcción del muelle G y rompeolas sur, tomas Reefer y Racks adicionales, incremento de la zona de almacenamiento de contenedores, adquisición de dos Reach Stackers y una grúa móvil, para todo lo cual se proyecta una inversión superior a US$16.3 millones (sin IGV).