Cosco Shipping Ports, que opera alrededor de 40 puertos en diversos países, dio a conocer los resultados de su operación portuaria a nivel mundial, entre ellos del puerto de Chancay, que inauguró en junio del 2025, según reporte de Baird Maritime.

En general, indicó que esa compañía global china registró un beneficio atribuible a sus accionistas de US$312 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Este resultado -señaló- representa un incremento del 1.1 % con respecto a los US$309 millones registrados el año anterior.

Los ingresos del operador portuario aumentaron un 11 %, hasta alcanzar los US$1,669 millones, gracias a la mejora del volumen de comercio en su red global. El volumen total de carga se incrementó un 6.2 %, hasta los 152´994,965 TEU (unidades equivalentes a veinte pies).

La compañía afirmó que el mercado mundial del transporte marítimo se enfrenta a una presión significativa debido a la desaceleración del crecimiento comercial y a las incertidumbres geopolíticas.

A pesar de estos obstáculos, el beneficio de la terminal de El Pireo, en Grecia, aumentó de 29 millones de dólares a 41 millones de dólares.

Más del 70% de las terminales de contenedores de Rotterdam, el puerto marítimo más grande de Europa, son propiedad de empresas chinas.

La terminal Guangzhou South China Oceangate también tuvo un buen desempeño, con un beneficio que ascendió a 28 millones de dólares. La compañía señaló que la terminal se benefició de un aumento significativo en el volumen de contenedores en las rutas regionales asiáticas.

COSCO Shipping Ports Spain Holding registró ingresos de 367 millones de dólares, lo que representa un aumento del 8,6 % con respecto a 2024. Este crecimiento se debió principalmente al mayor volumen de carga y a los aumentos de tarifas implementados durante 2025.

Resultados en el puerto de Chancay

En el caso del terminal Cosco Shipping Ports Chancay, inaugurada en junio del 2025 en Perú, indica que registró pérdidas de 11 millones de dólares durante su primer año de operación comercial completa.

Esta terminal pasó de la fase de pruebas en noviembre de 2024 a la plena operación durante el primer semestre de 2025, recordó.

El puerto de Chancay. (Foto: cortesía del Cechap)

Los gastos financieros del grupo aumentaron un 3.3 %, hasta alcanzar los 157 millones de dólares.

La compañía atribuyó este incremento al cese de la capitalización de intereses tras el inicio de las operaciones completas en la terminal de Perú.

El consejo de administración declaró un segundo dividendo a cuenta de 0,102 HK$ (0.013 USD) por acción. Este pago está programado para el 30 de junio para los accionistas registrados al 16 de abril.

De cara a 2026, la compañía afirmó que el panorama global sigue siendo “complejo y desafiante”, con persistentes incertidumbres en los patrones comerciales.

Según las proyecciones de la consultora naviera Drewry, la compañía prevé que el crecimiento del volumen de carga se desacelere hasta el 1.8 %.

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