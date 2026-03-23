Un grupo de manifestantes realizaron un plantón bloqueando la Vía Los Libertadores, en el puente Rumichaca que conecta los departamentos de Ayacucho, Huancavelica e Ica, en donde exigieron la formalización del expediente técnico y el presupuesto para obras viales en la zona.

El Comité de Asfalto de la carretera Santa Inés – Rumichaca encabeza la protesta en este punto, donde se reporta presencia policial y vehículos varados.

Los dirigentes señalaron que el Gobierno Regional se encuentra en Lima, en el Ministerio de Transportes, gestionando la emisión del acto resolutivo del expediente técnico y la asignación de recursos para el proyecto.

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Por su parte, fuentes policiales informaron que el gobernador regional se dirige al ministerio con la finalidad de formalizar la aprobación del expediente técnico.

Los manifestantes advirtieron que podrían levantar la protesta si las autoridades entregan el acto resolutivo. Además, también demandan la ejecución inmediata de las obras y el presupuesto respectivo.

Los dirigentes pidieron además agilizar el expediente técnico del tramo Santa Inés – Castrovirreyna – Pámpano, como parte del pliego de reclamos de las organizaciones.

Según información de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), son 2 puntos bloqueados en la Vía Los Libertadores, específicamente en los kilómetros 196 y 290.

En la zona hay buses y otros vehículos detenidos, algunos con fallas mecánicas, y la vía muestra deterioro en varios tramos.