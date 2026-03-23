Manifestantes bloquean Vía Libertadores: exigen expediente técnico y presupuesto vial. Foto: Captura/América Noticias
Manifestantes bloquean Vía Libertadores: exigen expediente técnico y presupuesto vial. Foto: Captura/América Noticias
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Redacción Gestión
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en donde exigieron la formalización del expediente técnico y el presupuesto para obras viales en la zona.

El Comité de Asfalto de la carretera Santa Inés – Rumichaca encabeza la protesta en este punto, donde se reporta presencia policial y vehículos varados.

Los dirigentes

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Por su parte, fuentes policiales informaron que

Los manifestantes advirtieron que podrían levantar la protesta si las autoridades entregan el acto resolutivo. Además, también demandan la ejecución inmediata de las obras y el presupuesto respectivo.

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Los dirigentes pidieron además agilizar

Según información de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), son 2 puntos bloqueados en la Vía Los Libertadores, específicamente en los kilómetros 196 y 290.

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En la zona hay buses y otros vehículos detenidos, algunos con fallas mecánicas, y la vía muestra deterioro en varios tramos.

Paralizan vía Los Libertadores y exigen intervención del MTC. (Foto: Captura/América Noticias)
Paralizan vía Los Libertadores y exigen intervención del MTC. (Foto: Captura/América Noticias)

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