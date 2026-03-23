Edwin Canales, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga Pesada de Ayacucho, informó que desde la medianoche de este lunes 23 de marzo comenzará un paro indefinido debido al mal estado de la carretera Los Libertadores.

El dirigente precisó que exigió a las autoridades a que declararan en emergencia esta vía, debido a los accidentes de tránsito que se registran diariamente.

Canales explicó que la vía Los Libertadores se encuentra en muy malas condiciones desde la provincia de Huaytará, en Huancavelica, hasta el ingreso al departamento de Ayacucho, lo que dificulta el tránsito vehicular.

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Esta medida será acatada por transportistas de carga pesada de los departamentos de Junín, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, quienes también realizarán un apagado de motores como acto simbólico.

Cabe recordar que la vía Los Libertadores es una carretera de unos 330 kilómetros que conecta la costa con los andes sur y central del país, uniendo los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho.