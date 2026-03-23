Transportistas de carga pesada anuncian paro indefinido por mal estado desde este lunes 23. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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Edwin Canales, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga Pesada de Ayacucho, informó que desde l

El dirigente precisó que exigió a las autoridades a que declararan en emergencia esta vía,

Canales explicó que la vía Los Libertadores se encuentra en muy malas condiciones desde la provincia de Huaytará, en Huancavelica, hasta el ingreso al departamento de Ayacucho, lo que dificulta el tránsito vehicular.

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, quienes también realizarán un apagado de motores como acto simbólico.

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Cabe recordar que la vía Los Libertadores es una carretera de unos 330 kilómetros que conecta la costa con los andes sur y central del país, uniendo los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho.

La medida será acatada por transportistas de carga pesada de los departamentos de Junín, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. (GEC)
La medida será acatada por transportistas de carga pesada de los departamentos de Junín, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. (GEC)

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