La Municipalidad de Lima anuncia acciones de ordenamiento y fiscalización de transporte de carga pesada, que se vienen ejecutado en la Panamericana Sur. Esto con intención de garantizar y optimizar la fluidez en esta importante vía. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
, por lo que obligatoriamente tendrán que circular por el carril derecho o los contiguos.

El personal municipal se desplegó en diferentes puntos estratégicos como el Puente Benavides, en el distrito limeño de Surco, para labores de control y utilizando cinemómetros para registrar las placas de las unidades que incumplen la norma en ambos sentidos de la vía.

El gerente de Emape, Edgar Lara, precisó que

Ante ello, se dispuso una norma regulatoria basada en estándares internacionales y el Código de Tránsito.

La comuna capitalina estableció una marcha blanca de 15 días, hasta el 7 de marzo, durante la cual no se impondrán multas, pero

Una vez culminado este periodo, el incumplimiento de la ordenanza generará sanciones económicas previstas en el Código de Tránsito. Según Emape, la multa equivalente al 8% de la UIT, alrededor de 418 soles y el descuento de 20 puntos en el récord del conductor.

