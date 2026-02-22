La Municipalidad de Lima inició acciones de fiscalización preventiva tras aprobar una ordenanza que prohíbe a los vehículos de carga pesada usar el carril izquierdo en la Panamericana Sur, por lo que obligatoriamente tendrán que circular por el carril derecho o los contiguos.

El personal municipal se desplegó en diferentes puntos estratégicos como el Puente Benavides, en el distrito limeño de Surco, para labores de control y utilizando cinemómetros para registrar las placas de las unidades que incumplen la norma en ambos sentidos de la vía.

El gerente de Emape, Edgar Lara, precisó que la norma responde al aumento del flujo vehicular en las vías panamericanas, que pasó de 45 mil a 75 mil vehículos diarios, de los cuales el 30% es transporte de carga.

Ante ello, se dispuso una norma regulatoria basada en estándares internacionales y el Código de Tránsito.

La comuna capitalina estableció una marcha blanca de 15 días, hasta el 7 de marzo, durante la cual no se impondrán multas, pero se notificará de manera preventiva a los conductores vía SAT para que se adecuen al nuevo uso de los carriles.

Una vez culminado este periodo, el incumplimiento de la ordenanza generará sanciones económicas previstas en el Código de Tránsito. Según Emape, la multa equivalente al 8% de la UIT, alrededor de 418 soles y el descuento de 20 puntos en el récord del conductor.