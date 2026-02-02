El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que actualmente no contempla una eventual candidatura a la reelección con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Así lo indicó este lunes al ser consultado sobre sus planes políticos futuros.

Durante una entrevista en el programa Siempre a las 8, conducido por Milagros Leiva y transmitido por El Comercio, el burgomaestre precisó que su postura no responde a una estrategia electoral ni a cálculos políticos, sino a su enfoque en culminar de manera adecuada su actual gestión al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“No lo tengo pensado en este momento. Te soy sincero, y no es un cálculo político, ni un ofrecimiento de cálculo electoral. Hoy estoy absolutamente metido en culminar mi función de forma adecuada” , señaló Reggiardo, al subrayar que su principal motivación es dejar una gestión reconocida por su entorno cercano y por los ciudadanos de la capital.

En esa línea, detalló que su atención está puesta en la conclusión de diversos proyectos de infraestructura vial, entre ellos la avenida Prialé, la Vía Expresa Grau y la Vía Expresa Sur. Añadió que otras obras, como los bypass de la avenida Javier Prado, requerirán un mayor plazo para su ejecución.

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, afirmó que hoy no evalúa una candidatura y que su atención está puesta en cerrar su gestión. Foto: Joel Alonzo / @photo.gec.

Cabe recordar que el pasado 7 de enero, el presidente de la República, José Jerí, oficializó la convocatoria a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, las cuales se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre.

En este proceso electoral, los ciudadanos elegirán a 13 032 autoridades a nivel nacional, entre gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros, así como alcaldes y regidores. De acuerdo con un informe de El Comercio, cerca de 150 organizaciones políticas —54 partidos y 95 movimientos regionales— se encuentran habilitadas para presentar candidaturas.

Las nuevas autoridades asumirán funciones por un periodo de cuatro años, que se extenderá desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2030.