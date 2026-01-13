Este miércoles 14 de enero se desarrollará un nuevo paro de transportistas en Lima Metropolitana y Callao, a modo de rechazo por la ola de violencia y extorsiones que afectan a este rubro.
Ante el anuncio, el alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, aseguró que está en contra de esta serie de protestas debido a su impacto colateral en la actividad productiva y reputacional.
“Es una medida necesaria para ellos, pero no me gustaría que haya paro. Daña a la economía y la normalidad de la ciudad”, comentó a la prensa.
El burgomaestre indicó que desde la Municipalidad de Lima “hemos hecho cosas” que ayudarán a mitigar y combatir la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, mencionó la app que permite denunciar casos de extorsión.
Vale añadir que el paro de transportes, programado para este 14 de enero, se da tras las declaraciones del premier Ernesto Álvarez, quien indicó que “así como hay malos policías y malos fiscales, hay malos transportistas que están en diversos ámbitos”y“dan información a bandas criminales o las integran”.
Gremios como Transporte Unido y la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos enfatizaron que este paro del 14 de enero “será una fecha común para todos”.