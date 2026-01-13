Este miércoles 14 de enero se desarrollará un nuevo paro de transportistas en Lima Metropolitana y Callao, a modo de rechazo por la ola de violencia y extorsiones que afectan a este rubro.

Ante el anuncio, el alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, aseguró que está en contra de esta serie de protestas debido a su impacto colateral en la actividad productiva y reputacional.

“Es una medida necesaria para ellos, pero no me gustaría que haya paro. Daña a la economía y la normalidad de la ciudad”, comentó a la prensa.

El burgomaestre indicó que desde la Municipalidad de Lima “hemos hecho cosas” que ayudarán a mitigar y combatir la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, mencionó la app que permite denunciar casos de extorsión.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, no respalda a transportistas por convocar a nuevo paro. Foto: Ejército.

Vale añadir que el paro de transportes, programado para este 14 de enero, se da tras las declaraciones del premier Ernesto Álvarez, quien indicó que “así como hay malos policías y malos fiscales, hay malos transportistas que están en diversos ámbitos”y“dan información a bandas criminales o las integran”.

Gremios como Transporte Unido y la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos enfatizaron que este paro del 14 de enero “será una fecha común para todos”.