Se viene nuevo paro de transportes este miércoles 14 de enero, anunciado por empresas de Lima y Callao. Foto: GEC
Redacción Gestión
, a modo de rechazo por la ola de violencia y extorsiones que afectan a este rubro.

Ante el anuncio, el alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, aseguró que está en contra de esta serie de protestas debido a su impacto colateral en la actividad productiva y reputacional.

comentó a la prensa.

LEA TAMBIÉN: Cusco: evalúan posible cierre del parque arqueológico de Choquequirao por lluvias intensas

El burgomaestre indicó que desde la Municipalidad de Lima “hemos hecho cosas” que ayudarán a mitigar y combatir la inseguridad ciudadana.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, no respalda a transportistas por convocar a nuevo paro. Foto: Ejército.
Vale añadir que el paro de transportes, programado para este 14 de enero, se da tras las declaraciones del premier Ernesto Álvarez, quien indicó que “así como hay malos policías y malos fiscales, hay malos transportistas que están en diversos ámbitos”y“dan información a bandas criminales o las integran”.

LEA TAMBIÉN: Lluvias de verano continuarán en la costa peruana hasta el 16 de enero

Gremios como Transporte Unido y la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos enfatizaron que este paro del 14 de enero “será una fecha común para todos”.

