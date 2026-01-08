La Municipalidad de Ate implementa desvíos vehiculares por la ejecución de obras de mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en la Av. Nicolás Ayllón, en el tramo de calle Santa María hasta la calle El Progreso. Los trabajos incluyen demoliciones previas de estructuras informales en el Cerro Centinela, aledaño a la vía principal.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Ate informó que la obra comenzó el miércoles 7 de enero y restringe el tránsito de vehículos de transporte y público y autos particulares por la vía desde el Grifo Tokio hasta la calle Santa María (ver mapas), específicamente en el sector del Cerro Candela. En consecuencia, se estableció las siguientes rutas alternativa ante dichas obras.

Rutas Alternativas

- Los vehículos de transporte público y particulares que van hacia Lima desde Chosica deberán desviarse por la Av. Central desde el paradero InKa Kola saliendo por Grifo Tokio para finalmente reintegrarse a la Av. Nicolás Ayllón por la Av. Miraflores.

- Los que van de Lima a Chosica circularán por el carril izquierdo de la Carretera Central (Av. Nicolás Ayllón) desde el paradero Tagore en el turno de 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y partir de las 11:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. la circulación se realizará por Av. Central en ambos sentidos.

En el caso del transporte particular, los conductores deberán circular por la Av. Pedro Ruiz Gallo o la Av. 26 de Mayo.

La Municipalidad informó que la obra se ejecuta con una inversión de S/ 13.7 millones y se estima que tendrá una duración de 210 días calendario (aprox. 8 meses), tiempo durante el cual se mantendrán vigentes los desvíos. La obra se realizará en turnos de día y noche.