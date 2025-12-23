Una de las principales problemáticas del transporte público en Lima es la congestión vehicular en diversos puntos de la capital, como la avenida Abancay, en el Cercado de Lima. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que pronto se iniciarán las obras de la Red de Carriles Bus, que permitirá reducir los tiempos de viaje de miles de ciudadanos. En esta nota, conoce en qué consiste y cuáles serán sus beneficios.

Un bus de transporte público puede movilizar hasta 80 pasajeros en promedio, mientras que un automóvil traslada solo entre una y cuatro personas. En ese sentido, el proyecto plantea la redistribución de los carriles en ambos sentidos de la vía, a fin de destinar una parte exclusiva para la circulación de buses, priorizando así el transporte masivo.

Mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales, la ATU calificó la iniciativa como “un paso clave hacia una ciudad más integrada, sostenible y eficiente”, y precisó que uno de sus principales objetivos es permitir que un mayor número de usuarios se desplace en menos tiempo.

Identificación y sus beneficios

A lo largo de la avenida Abancay, que cuenta con una extensión aproximada de dos kilómetros y comprende cerca de once cuadras, los conductores de transporte público podrán identificar el carril exclusivo mediante una franja azul y señalización horizontal con la indicación “solo bus”.

De acuerdo con estimaciones de la ATU, la implementación de la Red de Carriles Bus permitirá reducir hasta en 15 minutos el tiempo de recorrido por toda la avenida Abancay. Con esta medida se busca priorizar el transporte público, disminuir los tiempos de espera y viaje, mejorar la regularidad del servicio y contribuir a una menor congestión vehicular y mayor fluidez del tránsito.