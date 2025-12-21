Por seguridad vial, el Gobierno dispuso la restricción temporal del acceso y la circulación de vehículos destinados al transporte de personas por el Serpentín de Pasamayo, en la Panamericana Norte, desde el 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre del 2027.

A través de una Resolución Directoral N.º 031-2025-MTC/18 publicada este domingo se establece que los vehículos de las categorías M2 y M3 —que incluyen buses y minibuses dedicados al transporte terrestre de personas en todas sus modalidades— no podrán circular por la Ruta Nacional PE-1NA, conocida como Serpentín de Pasamayo, durante las 24 horas del día y a lo largo de todo el tramo comprendido entre los kilómetros 44 y 75 de la Panamericana Norte.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), esta decisión responde a las condiciones geométricas críticas de la vía, que presenta una sola calzada bidireccional, radios de giro reducidos, pendientes pronunciadas y alta exposición a fenómenos geodinámicos, factores que incrementan el riesgo de siniestros viales. Por ello, se busca reducir la accidentabilidad mediante la segregación del tránsito, redirigiendo el transporte de personas hacia la Variante de Pasamayo (Ruta Nacional PE-1N).