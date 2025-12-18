Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo suelen venir acompañadas de un mayor flujo vehicular por viajes, reuniones familiares y actividades sociales. En ese contexto, la adopción de conductas responsables al conducir resulta clave para reducir los riesgos de accidentes de tránsito.

Según cifras de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Avictran), entre enero y octubre de 2025, fallecieron en el Perú 2,985 personas a causa de siniestros viales . Este panorama pone en evidencia la urgencia de reforzar medidas de prevención que, aunque simples, pueden salvar vidas.

Datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SinaDEF) indican que las regiones con mayor número de víctimas mortales son Lima, seguida de Juliaca (Puno), Arequipa y Trujillo (La Libertad).

Frente a este escenario, y ante el incremento del tránsito por las fiestas de fin de año, Walter Griebenow, gerente de Autos y SOAT de La Positiva Seguros, subraya que la seguridad vial no solo depende de evitar imprudencias, sino de interiorizar hábitos cotidianos de conducción responsable. En esa línea, comparte cinco consideraciones clave:

Respetar los límites de velocidad. El exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de accidentes graves. Solo en los primeros meses del año, la Policía Nacional registró más de 18,000 infracciones por esta falta. Circular a 30 km/h en zonas escolares y calles urbanas, y a 50 km/h en avenidas, permite reaccionar con mayor anticipación y disminuir la gravedad de los impactos. Mantener una distancia de seguridad adecuada. Se recomienda conservar al menos 12 metros a 30 km/h (equivalente a tres autos), 24 metros a 50 km/h (seis autos) y 73 metros a 100 km/h (18 autos). Esta práctica reduce el riesgo de choques por alcance, especialmente en tráfico intenso o con condiciones climáticas adversas. Evitar distracciones al volante. Más del 50% de los accidentes en carreteras está vinculado al uso del celular, según la PNP. No manipular el teléfono mientras se conduce disminuye de forma significativa la probabilidad de sufrir un siniestro. Ceder el paso a los peatones. La prioridad peatonal es fundamental. Reducir la velocidad y prestar atención en cruces señalizados —sobre todo cerca de colegios, hospitales y mercados— es una acción básica para prevenir atropellos. No conducir bajo los efectos del alcohol, medicamentos sedantes o con fatiga. Si el conductor se encuentra cansado o toma fármacos que generan somnolencia, lo más recomendable es evitar manejar. En viajes largos, realizar pausas o ceder el volante a otra persona puede prevenir accidentes.

En un periodo del año marcado por desplazamientos constantes y mayor congestión vehicular, reforzar la cultura de prevención y el respeto por las normas de tránsito resulta clave. Adoptar conductas responsables al volante no solo reduce el riesgo de siniestros, sino que contribuye a proteger la vida propia y la de terceros en las vías.