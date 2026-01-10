Diversos gremios de transportistas de Lima y Callao anunciaron un paro para este jueves 15 de enero, en protesta por el incremento de extorsiones y asesinatos que vienen golpeando al transporte público.

La medida fue acordada tras una reunión realizada este viernes 9, en la que los dirigentes coincidieron en que la respuesta del Ejecutivo frente a la criminalidad ha sido insuficiente. Según estimaciones del sector, unas 250 empresas se sumarían a la jornada.

El dirigente de Transportes Unidos, Martín Ojeda, cuestionó con dureza las acciones del Gobierno.

“Las medidas adoptadas no son las necesarias. Están perdiendo la guerra”, afirmó durante una conferencia de prensa. Además, advirtió que solo en los primeros nueve días del año ya se habían registrado ocho atentados contra el transporte. La situación, señaló, ha generado un clima de indignación entre choferes y empresarios del rubro.

Entre las empresas que acatarán la paralización figuran Santa Catalina, Cristo de Pachacámac, Nueva América y Huáscar. Esta última permanece detenida desde hace tres días, luego de que una de sus unidades fuera atacada en Lurín.

De concretarse el paro, alrededor de 12,000 unidades dejarían de circular, lo que implicaría una afectación de hasta el 80% del servicio de transporte público en la capital.

La convocatoria también cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Su representante, Martín Valeriano, confirmó que el gremio se sumará a la movilización en demanda de garantías para trabajar sin amenazas ni violencia.

Ojeda insistió en que la protesta tendrá un carácter pacífico y no busca generar enfrentamientos.

“El día 15 no es para aislarnos, sino para llamar la atención sobre un problema nacional: salvar al país y erradicar a las mafias que siembran terror en el transporte”, sostuvo. Añadió que las concentraciones partirán desde distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de evitar bloqueos y actos violentos.

Las cifras respaldan la preocupación del sector. En lo que va del 2026 ya se han reportado al menos dos atentados contra unidades de transporte público. En tanto, el 2025 cerró con cerca de 56 choferes asesinados y más de 60 ataques armados, según datos del Ministerio Público.

El más reciente episodio ocurrió el pasado 7 de enero, cuando un conductor de combi fue asesinado en Comas, en un ataque que volvió a encender las alarmas sobre la inseguridad que enfrenta a diario el transporte público.

Ernesto Álvarez cuestiona paro de transportistas

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, desestimó la convocatoria a paro de transportistas prevista para el 15 de enero y aseguró que la movilización responde a intereses políticos vinculados al inicio del calendario electoral. A su juicio, la paralización de servicios no resolverá el problema de la criminalidad que afecta al sector y advirtió que se trata de un fenómeno estructural cuya solución tomará varios años y no se logrará con uno o más paros.

Durante una entrevista con Panamericana, el jefe del Gabinete fue más allá al señalar que existe un componente interno de corrupción en el propio sector transporte. Según afirmó, algunos transportistas brindan información o incluso colaboran con las bandas criminales dedicadas a la extorsión, en un contexto marcado por la informalidad. Pese a ello, confirmó que el Ejecutivo buscará dialogar con los dirigentes gremiales, aunque reconoció que el Gobierno es consciente de que no podrá frenar la medida de fuerza anunciada para la próxima semana.