Construida entre 1880 y 1890, la Quinta Heeren es considerada una de las joyas arquitectónicas más singulares del país. Foto: MML.
Construida entre 1880 y 1890, la Quinta Heeren es considerada una de las joyas arquitectónicas más singulares del país. Foto: MML.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, inicia un proceso de recuperación y puesta en valor, anunció Renzo Reggiardo Barreto, alcalde de Lima.

La Quinta Heeren volverá a integrarse plenamente a la vida urbana de Lima, convirtiéndose en un espacio público vivo, inclusivo y sostenible, y en un símbolo del renacer patrimonial y urbano de Barrios Altos”, señaló Reggiardo.

Durante la ceremonia “Barrios Altos celebra a Lima”, desarrollada hoy en el marco del Aniversario 491° de la ciudad capital, el burgomastre destacó que el proyecto será ejecutado por la comuna limeña a través del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), el mismo que contempla la restauración integral de sus 13 bloques patrimoniales, respetando su autenticidad arquitectónica y valor histórico.

LEA TAMBIÉN: Tren Lima–Chosica: MML y MTC firman convenio para puesta en marcha

Asimismo, detalló que el proyecto incluye la recuperación del Parque Histórico, el paisajismo del entorno y la construcción de una edificación moderna destinada a actividades vecinales y culturales.

“La recuperación del patrimonio va más allá de la restauración física de los inmuebles. Estoy convencido de que recuperar el patrimonio no es únicamente restaurar muros, fachadas o espacios públicos, sino también permitir que la gente vuelva a encontrarse, a crear y a celebrar”, expresó.

La Quinta Heeren fue declarada Monumento Histórico en 1972 Foto: MML
La Quinta Heeren fue declarada Monumento Histórico en 1972 Foto: MML
LEA TAMBIÉN: MML afirma contar con fondos para mantenimiento de la Panamericana Sur 

Cabe señalar que la Quinta Heeren fue declarada Monumento Histórico en 1972 y está inscrita en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En el acto en el que estuvo presente la embajadora de Francia en el Perú, Nathalie Kennedy, el gerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Alejandro Jiménez, el gerente de Prolima, Luis Martín Bogdanovich y vecinos de Barrios Altos se realizó además la siembra simbólica de árboles.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.