La emblemática Quinta Heeren, joya arquitectón enclavada en el jiró corazón de los Barrios Altos, ahora de propiedad de la Municipalidad Metropolotina de Lima (MML), inicia un proceso de recuperación y puesta en valor, anunció Renzo Reggiardo Barreto, alcalde de Lima.

La Quinta Heeren volverá a integrarse plenamente a la vida urbana de Lima, convirtiéndose en un espacio público vivo, inclusivo y sostenible, y en un símbolo del renacer patrimonial y urbano de Barrios Altos”, señaló Reggiardo.

Durante la ceremonia “Barrios Altos celebra a Lima”, desarrollada hoy en el marco del Aniversario 491° de la ciudad capital, el burgomastre destacó que el proyecto será ejecutado por la comuna limeña a través del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), el mismo que contempla la restauración integral de sus 13 bloques patrimoniales, respetando su autenticidad arquitectónica y valor histórico.

Asimismo, detalló que el proyecto incluye la recuperación del Parque Histórico, el paisajismo del entorno y la construcción de una edificación moderna destinada a actividades vecinales y culturales.

“La recuperación del patrimonio va más allá de la restauración física de los inmuebles. Estoy convencido de que recuperar el patrimonio no es únicamente restaurar muros, fachadas o espacios públicos, sino también permitir que la gente vuelva a encontrarse, a crear y a celebrar”, expresó.

La Quinta Heeren fue declarada Monumento Histórico en 1972 Foto: MML

Cabe señalar que la Quinta Heeren fue declarada Monumento Histórico en 1972 y está inscrita en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En el acto en el que estuvo presente la embajadora de Francia en el Perú, Nathalie Kennedy, el gerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Alejandro Jiménez, el gerente de Prolima, Luis Martín Bogdanovich y vecinos de Barrios Altos se realizó además la siembra simbólica de árboles.