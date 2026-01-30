La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que se ha dispuesto postergar el inicio de la construcción del viaducto en la avenida Javier Prado, así como la denominada “marcha blanca” del proyecto.

A través de un comunicado, el ente capitalino precisó que la decisión responde a un pedido “expreso” del alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo, debido a la incomodidad generada en vecinos, conductores y público que transita por la zona.

“Teniendo en cuenta la incomodidad que se ha generado en los vecinos, conductores y público que transita por la zona, a pedido expreso de nuestro alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo Barreto, se ha dispuesto postergar la ‘marcha blanca’ y el consecuente inicio de la construcción de la vía”, señala el pronunciamiento oficial.

La comuna no detalló una nueva fecha para el inicio de los trabajos ni precisó si el cronograma original del proyecto será reformulado.