El Concejo Metropolitano de Lima aprobó por unanimidad la suscripción de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Centro de Formación en Turismo (Cenfotur), con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento del turismo sostenible en Lima Metropolitana.

La sustentación del proyecto estuvo a cargo de la regidora metropolitana María del Rosario Payet Bedoya, quien expuso los alcances del convenio y precisó que, posteriormente, se suscribirán convenios específicos para la ejecución de las actividades previstas entre ambas instituciones.

El turismo gastronómico en Perú se potencia con el uso de los sellos oficiales. (Foto: Andina)

El Convenio Marco establece la coordinación de acciones vinculadas a la actualización, difusión, divulgación e intercambio de conocimiento, así como la realización de eventos relacionados con la gestión y el desarrollo de destinos turísticos, la innovación en turismo y la gastronomía en Lima Metropolitana.

Asimismo, el acuerdo contempla la participación de estudiantes y egresados de Cenfotur en experiencias de aprendizaje, mediante su apoyo en actividades y eventos organizados por la Gerencia de Desarrollo Económico de la MML, conforme a los lineamientos definidos por la Subgerencia de Turismo.

El documento también señala que la ejecución de las actividades estará sujeta a la disponibilidad de recursos de ambas partes, así como a la coordinación para la difusión de publicaciones y herramientas de interés común.

La cooperación prevista en el Convenio Marco se implementará a través de convenios específicos, en los cuales se detallarán los objetivos de los programas, proyectos o actividades a ejecutar, las responsabilidades de las partes y, de corresponder, los aspectos relacionados con la propiedad intelectual.

De acuerdo con lo informado durante la sesión, el Convenio Marco no genera obligaciones de carácter económico entre la MML y el Cenfotur. Las actividades académicas que se desarrollen en el marco del acuerdo no tendrán fines de lucro y estarán sujetas a mecanismos de coordinación, verificación y supervisión a través de los coordinadores designados por ambas instituciones.