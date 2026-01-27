Desvíos en obras en nuevo bypass de Ramiro Prialé. (Foto: Difusión)
La ampliación y construcción de los últimos 3 km de la autopista Ramiro Prialé, obra de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), entra en su etapa final. Esta intervención logrará una mejor interconexión de cuatro distritos de Lima este, convirtiéndose en una ruta alterna a la colapsada Carretera Central, haciendo los viajes más rápidos y efectivos.

Con el mejoramiento integral de esta vía de alto tránsito y con doble carril en ambos sentidos, a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape),

De esta manera, la conexión directa por la nueva autopista Ramiro Prialé, se hace posible con la ampliación de este tramo final, una obra esperada por más de cuatro décadas y que es la continuación de los 4 km que fueron habilitados en junio del año 2025, mejorando la seguridad vial para más de 2 millones de vecinos de Lima este.

¿Cuándo estará abierta al público al 100%?

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha informado que en los próximos días se dará apertura al tránsito vehicular, garantizando condiciones adecuadas de transpirabilidad a lo largo de toda la vía.

La ampliación de estos nuevos 3 km se realizó en el tramo de la calle Lateral Pesca hasta el puente Los Girasoles de Huampaní, beneficiando no solo a Lurigancho-Chosica, sino también a los vecinos de Ate, Chaclacayo, y especialmente a las zonas de Carapongo, Ñaña, entre otras.

La obra comprendió el retiro de 22,600 m3 de material inadecuado o inservible, más de 6,268 m3 de carpeta asfáltica en ambos carriles, en un ancho total de la vía de 9.2 metros.

Además, se instalaron 12,000 metros de guardavías en ambos carriles, 48 señales verticales y señalización horizontal mediante la pintura del eje y símbolos de reducción de velocidad sobre la calzada, así como la construcción de 10 sifones, destinados al adecuado drenaje y control de aguas pluviales y un pase de agua, garantizando la continuidad hidráulica y la protección de la vía.

Los trabajos se encuentran en etapa de culminación en el tramo de Lateral Pesca y Los Girasoles; sin embargo, también se ejecutará la ampliación de medio kilómetro con lo cual se llegará hasta el puente Morón, cuyas obras de rehabilitación viene ejecutando la MML para una vía más rápida y segura.

La ampliación permite que los conductores puedan movilizarse en menos tiempo, descongestionando la Carretera Central y la avenida Principal, por donde circula gran cantidad de vehículos de carga pesada.

