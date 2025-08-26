Se renovará el asfalto de este megaproyecto que unirá Lima y Chosica. (Foto: Difusión)
Se renovará el asfalto de este megaproyecto que unirá Lima y Chosica. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A partir del miércoles 27 de agosto, implementará un plan de desvío vehicular en la , como parte de la nueva megaobra bypass Las Torres, que agilizará el tránsito de Lima a Chosica y distritos cercanos.

Como parte de los trabajos, se iniciará la rehabilitación de pistas en los accesos viales de entrada y salida hacia el viaducto de 1.4 kilómetros que se construirá en el cruce de la avenida Las Torres y la

Por ese motivo, desde el miércoles 27 de agosto se implementará un plan de desvío vehicular durante 45 días, las 24 horas del día, informaron voceros de la Emape, entidad de la Municipalidad de Lima.

Este miércoles 27 inicia cierre parcial en Av Ramiro Prialé por obras de bypass Las Torres
Este miércoles 27 inicia cierre parcial en Av Ramiro Prialé por obras de bypass Las Torres

Se cerrará la avenida Ramiro Prialé en dos tramos:

1) avenidas Huachipa y Las Torres

2) avenidas Carapongo y Ferrocarril

LEA TAMBIÉN: ATU: ¿Cuánto es la multa por invadir el carril exclusivo del Metropolitano?

Rutas de desvío

De Lima a Chosica: se habilitará la Ramiro Prialé en doble sentido para que puedan seguir su trayecto con normalidad.

De Lima a Carapongo: circular por la avenida Ramiro Prialé, doblar en la avenida Ferrocarril y continuar en la avenida Carapongo.

De Chosica a Lima: si vienen por la avenida Ramiro Prialé o la avenida Carapongo, deben dirigirse a la avenida Las Torres, seguir en la calle Los Robles, girar en la avenida Huachipa y retomar la ruta.

De Cajamarquilla a Lima: circular por la ruta de las avenidas Las Torres, Circunvalación, Huachipa y continuar en la avenida Ramiro Prialé.

De Santa Clara a Lima: de la avenida Las Torres, pueden ir por las avenidas Carapongo, Ramiro Prialé y Las Torres, la calle Los Robles y las avenidas Huachipa y Ramiro Prialé.

De Lima a Huachipa: los autos pueden ingresar por la avenida Los Laureles.

LEA TAMBIÉN: Vuelve el Corredor Amarillo: ATU reactivará servicio entre Surco y San Martín de Porres

Cabe precisar que en la avenida Circunvalación solo podrán circular buses de transporte público.

Emape se encuentra en la etapa final de instalación de los pilares de concreto, columnas del viaducto, y la próxima semana se colocarán las vigas cabezales sobre dichos pilares, a fin de soportar el moderno bypass que tendrá tres carriles por sentido acortando los tiempos de viajes, informaron voceros de la institución.

TE PUEDE INTERESAR

AFIN: “Erradicar la informalidad en el transporte público es una prioridad impostergable”
AAP exige al Gobierno atención urgente al transporte terrestre para evitar pérdidas
Ormeño: la historia de la caída de un pionero del transporte terrestre en Sudamérica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.