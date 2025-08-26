A partir del miércoles 27 de agosto, Emape implementará un plan de desvío vehicular en la avenida Ramiro Prialé, como parte de la nueva megaobra bypass Las Torres, que agilizará el tránsito de Lima a Chosica y distritos cercanos.

Como parte de los trabajos, se iniciará la rehabilitación de pistas en los accesos viales de entrada y salida hacia el viaducto de 1.4 kilómetros que se construirá en el cruce de la avenida Las Torres y la autopista Ramiro Prialé.

Por ese motivo, desde el miércoles 27 de agosto se implementará un plan de desvío vehicular durante 45 días, las 24 horas del día, informaron voceros de la Emape, entidad de la Municipalidad de Lima.

Se cerrará la avenida Ramiro Prialé en dos tramos:

1) avenidas Huachipa y Las Torres

2) avenidas Carapongo y Ferrocarril

Rutas de desvío

De Lima a Chosica: se habilitará la Ramiro Prialé en doble sentido para que puedan seguir su trayecto con normalidad.

De Lima a Carapongo: circular por la avenida Ramiro Prialé, doblar en la avenida Ferrocarril y continuar en la avenida Carapongo.

De Chosica a Lima: si vienen por la avenida Ramiro Prialé o la avenida Carapongo, deben dirigirse a la avenida Las Torres, seguir en la calle Los Robles, girar en la avenida Huachipa y retomar la ruta.

De Cajamarquilla a Lima: circular por la ruta de las avenidas Las Torres, Circunvalación, Huachipa y continuar en la avenida Ramiro Prialé.

De Santa Clara a Lima: de la avenida Las Torres, pueden ir por las avenidas Carapongo, Ramiro Prialé y Las Torres, la calle Los Robles y las avenidas Huachipa y Ramiro Prialé.

De Lima a Huachipa: los autos pueden ingresar por la avenida Los Laureles.

Cabe precisar que en la avenida Circunvalación solo podrán circular buses de transporte público.

Emape se encuentra en la etapa final de instalación de los pilares de concreto, columnas del viaducto, y la próxima semana se colocarán las vigas cabezales sobre dichos pilares, a fin de soportar el moderno bypass que tendrá tres carriles por sentido acortando los tiempos de viajes, informaron voceros de la institución.