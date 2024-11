La ola de extorsiones sigue atacando al sector transportes. Este miércoles se conoció que la empresa de servicio urbano Ramiro Prialé en Trujillo decidió suspender sus actividades tras recibir amenazas de una organización criminal que les pedía cupos para dejarlos circular por la ciudad.

Vicente Liñán Abanto, presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (Certull), organización a la que pertenece la empresa, destacó que este caso es solo un ejemplo adicional de cómo la delincuencia organizada continúa impactando negativamente las actividades económicas de la región.

Además, manifestó que la compañía realizó una fuerte inversión en unidades vehiculares, cuyo valor oscila entre los US$ 80 mil y US$ 110 mil, por lo que al parar sus operaciones no tienen ingresos de dinero para pagar los créditos bancarios.

Trujillo: Nadie frena extorsiones telefónicas a transportistas

“Se tienen que pagar las letras y recuperar la inversión. La preocupación es total. Con estos ataques, no se puede seguir trabajando. Les pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Acá se tiene que abrir el paso a la economía”, afirmó para el diario Correo.

El presidente de Certull resaltó que la inseguridad no solo afecta a las empresas de transporte, sino que tiene un impacto negativo en todos los sectores económicos de La Libertad.

“Así no se puede avanzar. Una región que retrocede es una región que se ve afectada por la inseguridad. Perjudica mucho. Esto no solo afecta a la empresa de transporte, sino también a otros sectores que dependen del desarrollo económico de La Libertad y el país”, comentó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.