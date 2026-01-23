La Municipalidad Metropolitana de Lima, informó que El 21 de enero de 2026, la Procuraduría Pública de la Municipalidad de Lima apeló la resolución de Indecopi que declaró Barreras Burocráticas la Ordenanza N° 2711, que regulaba la intangibilidad del Centro Histórico de Lima para el desarrollo de actividades de almacenamiento y depósito y ordenaba su erradicación.

“Rechazamos dicha resolución, la cual limita a la Municipalidad a realizar un control y fiscalización adecuado para erradicar la informalidad e ilegalidad en el Centro Histórico, ante lo cual la comuna ha venido trabajando con firmeza, alcanzando resultados positivos en diversas acciones, sobre tada en el Plan Navidad 2025″, expresó a través de cun comunicado.

En esa línea la MML exigió a Indecopi, “resuelva la apelación interpuesta a cuanto antes y evite interferir en las facultades de prevención, fiscalización y control que tiene la Municipalidad de Lima”,

Todo ello indicó “en aras de su autonomía y trabajando diariamente para brindar un mejor servicio a los ciudadanos”.