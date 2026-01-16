FlixBus aún tiene una chance de concretar su ingreso al Perú. Según el procedimiento legal, la empresa puede apelar la decisión del MTC. Foto: FlixBus.
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

FlixBus, empresa alemana con operaciones en 45 países del mundo, sigue tratando de convencer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para operar la ruta Lima-Ica. Como contó Gestión, la firma ya sufrió varios rechazos del ministerio y ahora ha vuelto a tener un revés en el proceso.

