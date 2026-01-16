A la compañía, conocida por operar bajo alianzas con operadores locales y venta digital de pasajes, le queda una última instancia para conseguir su permiso de operación. Pero en el medio, los transportistas locales formales han salido al frente a manifestar su preocupación por el ingreso de este nuevo jugador al mercado.

Gestión recopila aquí los argumentos de cada parte, en una disputa que el MTC deberá zanjar en los próximos meses. FlixBus, en tanto, analiza cómo proceder, tomando en cuenta las inversiones que ya realizó en el país.

Un nuevo rechazo del MTC a FlixBus

El pasado 13 de enero, el MTC volvió a rechazar la solicitud de ingreso al mercado peruano de FlixBus para operar la ruta Lima-Ica. Según una resolución, que Gestión revisó, de esta manera quedó resuelto el pedido de reconsideración que tenía la empresa.

FlixBus presentó dos documentos: un informe técnico legal sobre la copropiedad de la flota vehicular para acreditar su titularidad para transporte de pasajeros; y un informe de evaluación económica sobre la exigencia de propiedad única de flota en el transporte terrestre regular de personas.

Sin embargo, el MTC no los tuvo en cuenta. “Examinados los informes ofrecidos como nueva prueba, se observa que estos desarrollan argumentos legales y económicos que no guardan relación con la finalidad de demostrar que la empresa era la titular de los vehículos de placa D4P958 y C4A963″, dice la resolución.

El MTC ya ha rechazado varias solicitudes de FlixBus para iniciar sus operaciones en la ruta Lima-Ica. Aún pueden apelar. Foto: Andina.

Comprobar la propiedad total de los vehículos fue el mismo argumento que el MTC utilizó para descartar a FlixBus en solicitudes anteriores. Como contó Gestión, lo llamativo fue el sustento interno documentario que se usó para ello.

El 24 de noviembre, utilizando un informe de su Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial emitido el mismo día, el ministerio notificó vía otra resolución a FlixBus que su figura de copropiedad no era viable para brindar el servicio de transporte regular de pasajeros en Perú.

Antes, entre el 24 de octubre y el 10 de noviembre, el cuestionamiento era que la empresa no contaba con los poderes de sus socios, Transporte AC Verde y Alicar Tours, para circular en la ruta solicitada. En la resolución del 24 de noviembre el obstáculo varió: la copropiedad vehicular solo es viable para un servicio especial de transporte de personas y no regular, como pretende la empresa alemana.

LEA TAMBIÉN: MTC anuncia que publicarán decreto para que licencias de mayor nivel se obtengan en menor tiempo

Esto “preocupa” de FlixBus a los transportistas peruanos

Martín Ojeda, dirigente de diversos gremios de transportistas, ha estado muy activo en días recientes debido a las medidas de huelga anunciadas por su sector en contra de la ola de inseguridad que les afecta.

Sin embargo, Ojeda conversó con Gestión para exponer sus preocupaciones como representante de Cotrap-Aopip, gremio de Transporte Interprovincial de Pasajeros, que agrupa a más de 300 operadores nacionales de este servicio, ya que surge de la fusión de la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú y la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales del Perú.

Ojeda presentó a este Diario documentos de Registros Públicos de los vehículos de placa D4P958 y C4A963, con los que FlixBus pretende operar la ruta Lima-Ica bajo la figura de copropiedad. Allí se observa que, en ambos casos, la empresa alemana tiene solo el 1% de las acciones sobre ambos coches. A criterio del representante gremial, esto es un riesgo de cara a reconocer responsabilidades en posibles accidentes.

“Si ingresan así, replicaríamos la misma desgracia que se vive en el transporte urbano. Si pasa un accidente, ¿responderán ante el usuario? Para operar aquí deben usar un arrendamiento financiero o una sociedad, pero no con el mínimo legal de participación para evitar cualquier responsabilidad", cuestionó.

Martín Ojeda, dirigente transportista, expuso al propio ministro del MTC, Aldo Prieto, las preocupaciones de los operadores peruanos sobre el modelo de FlixBus. Fotos: Joel Alonzo/GEC

Ojeda aludió también al llamado “sistema comisionista-afiliador”, que existe en el transporte urbano. Bajo este esquema, el titular de la ruta contrata vehículos y conductores sin un vínculo laboral formal al 100%. Aunque no es un calco del modelo de FlixBus, los transportistas locales creen que tendría la misma consecuencia que este modelo que tuvo un auge en los noventa: no tener claro quién asume la responsabilidad ante multas o accidentes.

El representante gremial se reunió con el titular del MTC, Aldo Prieto, para abordar diversos temas del sector días antes de que se emitiera la resolución que rechazó el pedido de FlixBus el pasado 24 de noviembre. Según el propio Ojeda, el caso de la empresa alemana estuvo en agenda.

Otra alerta para los transportistas locales está vinculada al modelo de negocio de FlixBus. Cotrap-Apoip asegura que, lejos de favorecer el combate a la informalidad en el sector, el modelo de negocio de la empresa ofrece pasajes a precios insostenibles para los operadores nacionales, afectando su sostenibilidad.

Ojeda afirmó que ello ya pasó en otros países donde opera FlixBus. “Entran con precios predatorios y luego desplazan al socio estratégico, pasó en Chile. En Perú hay ese riesgo. Hoy sobrevivimos con pasajes de S/30 o S/ 40. Menos que eso no da para los gastos logísticos de una operación”, comentó.

LEA TAMBIÉN: AAP responsabiliza al MTC por desabastecimiento de placas para motos y mototaxis

¿El último intento de FlixBus?

FlixBus aún tiene una chance de concretar su ingreso al Perú. Según el procedimiento legal, la empresa puede apelar la decisión que tomó la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre, la misma que denegó la solicitud original.

La expectativa de la empresa es grande porque sería otra unidad del MTC la que evalúe su caso: la Dirección General de Autorizaciones. "Esperamos una revisión técnica y conforme a derecho, sin introducir exigencias que la norma no establece", señalaron a Gestión.

FlixBus también respondió al Cotrap-Apoip. Además de remarcar que tener una participación mínima en la propiedad vehicular no es un incumplimiento, indicaron que sí se involucran en caso sus operaciones sufran complicaciones.

FlixBus no quiso revelar montos de inversión por "políticas corporativas", pero sí aseguró que ya alcanzó alianzas con 12 empresarios locales. Foto: FlixBus.

“Esta responsabilidad está cubierta por seguros obligatorios y protocolos de atención, lo que nos diferencia claramente de plataformas de intermediación (como los taxis por aplicativo) y explica los altos estándares que exigimos a nuestros socios”, aseguraron.

Por política corporativa no quisieron revelar montos de inversión. Sin embargo, sí detallaron que han alcanzado alianzas con 12 empresarios locales de transporte, han capacitado a sus conductores, y han adquirido flota y oficinas. Consultados por cuál decisión tomarían, en caso de que su apelación no prospere, Flix mostró confianza en revertir los reveses legales.

“Ya invertimos en Perú y vamos a operar (...) Seguiremos todas las instancias que la ley permita para hacerlo efectivo, tal como hicimos en Chile, donde el modelo de asociatividad con transportistas locales ha demostrado ser exitoso, sostenible y beneficioso para las personas en más de 50 destinos en todo el país“, remarcaron.