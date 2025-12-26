Lima volvió a retroceder en el ranking internacional de ciudades elaborado por el IESE Business School. En la edición 2025 del índice Cities in Motion, la capital peruana descendió seis posiciones y se ubicó en el puesto 150 de un total de 183 urbes evaluadas, con una puntuación global de 28.6.

El resultado confirma un deterioro sostenido en diversos aspectos clave para el desarrollo urbano.

El mayor golpe para la ciudad se registra en el ámbito de la movilidad y el transporte. En este pilar, Lima ocupa el puesto 176 a nivel mundial, una ubicación que la sitúa entre las urbes con mayores dificultades para garantizar desplazamientos eficientes, seguros y sostenibles a su población.

Especialistas del sector automotor, como la Asociación Peruana Automotriz (AAP), advierten que la congestión permanente y la limitada oferta de transporte público explican gran parte de este desempeño. La ciudad cuenta con una sola línea de metro y un sistema de buses de tránsito rápido que no logra cubrir la extensión ni la demanda de una metrópoli con más de diez millones de habitantes.

El contraste con otras capitales de la región es marcado. Santiago de Chile, por ejemplo, se mantiene muy por encima en el ranking global gracias a una red de metro más amplia y a una flota de transporte público que avanza hacia la electromovilidad, reduciendo emisiones y tiempos de viaje.

Más allá del tránsito, el informe identifica una profunda brecha tecnológica. Lima se ubica en el puesto 162 en este indicador, afectada por una conectividad digital desigual y un despliegue limitado de tecnologías como el 5G, factores que reducen la productividad y la capacidad de innovación de la ciudad.

El desempeño económico tampoco resulta alentador. En el pilar de Economía, la capital cae hasta el puesto 167, arrastrada por altos niveles de informalidad laboral y una baja eficiencia en el funcionamiento de su mercado urbano. Esta situación limita la generación de empleo de calidad y reduce la competitividad frente a otras ciudades de la región.

En materia ambiental, Lima tampoco logra despegar. El puesto 140 refleja problemas persistentes de contaminación del aire, impulsados por un parque automotor antiguo —con una edad promedio superior a los 14 años— y la escasez de áreas verdes, especialmente en los distritos más densamente poblados.

A ello se suma un crecimiento urbano desordenado. En planificación urbana, la ciudad ocupa el puesto 155, consecuencia de décadas de expansión informal sin una adecuada integración entre vivienda, servicios básicos y sistemas de transporte. Esta fragmentación no solo profundiza las desigualdades, sino que incrementa la vulnerabilidad ante desastres naturales.

Desde la AAP sostienen que, pese a que el país conserva fundamentos macroeconómicos relativamente estables, la ausencia de políticas públicas de largo plazo ha impedido mejoras sostenidas en la capital.

Entre las medidas urgentes planteadas figuran incentivos para renovar el parque vehicular, fortalecer las inspecciones técnicas y apostar de manera decidida por una movilidad más limpia y eficiente.