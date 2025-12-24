Con motivo de las celebraciones por Navidad, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los principales sistemas de transporte público masivo tendrán ajustes en sus horarios de operación este martes 24 y miércoles 25 de diciembre, a fin de adecuarse a la demanda de pasajeros.

Metropolitano

Martes 24 de diciembre

Los servicios Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciarán operaciones desde el mediodía.

En tanto, los servicios regulares A, B y C funcionarán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., mientras que el Expreso 5 atenderá de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Los buses alimentadores circularán hasta las 11:00 p. m.

Miércoles 25 de diciembre

Los servicios A, B y C mantendrán el horario de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., y el Expreso 5 operará de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Los alimentadores también prestarán servicio hasta las 11:00 p.m.

Corredores complementarios

Los corredores Azul, Rojo y Morado operarán con normalidad en sus rutas habituales, desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p.m., tanto el 24 como el 25 de diciembre.

Aerodirecto

El servicio Aerodirecto, que conecta con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, funcionará en sus rutas y horarios habituales durante ambos días festivos.

Metro de Lima y Callao

Línea 1: atenderá desde las 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m., con una frecuencia de paso de trenes que oscilará entre 7.5 y 15 minutos, según la franja horaria.

atenderá desde las 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m., con una frecuencia de paso de trenes que oscilará entre 7.5 y 15 minutos, según la franja horaria. Línea 2: operará en su horario regular, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Transporte regular y taxis

El transporte público regular brindará servicio desde las 4:30 a.m. hasta la medianoche, sujeto a la demanda de usuarios.

En el caso de los taxis autorizados, la atención será las 24 horas del día.

Servicio normal desde el 26 de diciembre

La ATU precisó que, pese a que el viernes 26 de diciembre fue declarado día no laborable para el sector público, tanto ese día como el sábado 27 y domingo 28 de diciembre el transporte público en Lima y Callao funcionará con total normalidad.