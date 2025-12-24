La ATU precisó cuáles serán los horarios del transporte público para este 24 y 25 de diciembre. Foto: Andina.
La ATU precisó cuáles serán los horarios del transporte público para este 24 y 25 de diciembre. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Con motivo de las celebraciones por , la informó que los principales sistemas de transporte público masivo tendrán ajustes en sus horarios de operación este martes 24 y miércoles 25 de diciembre, a fin de adecuarse a la demanda de pasajeros.

LEA TAMBIÉN: Fraudes en épocas navideñas: ¿Qué tener en cuenta al realizar compras por internet?

Metropolitano

Martes 24 de diciembre

Los servicios , Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciarán operaciones desde el mediodía.

En tanto, los servicios regulares A, B y C funcionarán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., mientras que el Expreso 5 atenderá de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Los buses alimentadores circularán hasta las 11:00 p. m.

Miércoles 25 de diciembre

Los servicios A, B y C mantendrán el horario de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., y el Expreso 5 operará de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Los alimentadores también prestarán servicio hasta las 11:00 p.m.

LEA TAMBIÉN: Jornada laboral el 24 de diciembre: ¿Puedes salir antes del trabajo?

Corredores complementarios

Los corredores operarán con normalidad en sus rutas habituales, desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p.m., tanto el 24 como el 25 de diciembre.

Aerodirecto

El servicio , que conecta con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, funcionará en sus rutas y horarios habituales durante ambos días festivos.

LEA TAMBIÉN: La economía detrás del chocolate caliente que nunca falta en la Navidad peruana

Metro de Lima y Callao

  • Línea 1: atenderá desde las 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m., con una frecuencia de paso de trenes que oscilará entre 7.5 y 15 minutos, según la franja horaria.
  • Línea 2: operará en su horario regular, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Transporte regular y taxis

El transporte público regular brindará servicio desde las 4:30 a.m. hasta la medianoche, sujeto a la demanda de usuarios.

En el caso de los taxis autorizados, la atención será las 24 horas del día.

LEA TAMBIÉN: Vía Expresa Grau: la megaobra que unirá ocho distritos de Lima desde abril 2026

Servicio normal desde el 26 de diciembre

La precisó que, pese a que el viernes 26 de diciembre fue declarado día no laborable para el sector público, tanto ese día como el sábado 27 y domingo 28 de diciembre el transporte público en Lima y Callao funcionará con total normalidad.

TE PUEDE INTERESAR

Navidad: los horarios de los supermercados para este 24 y 25 de diciembre
Podrías retrasar el vuelo: qué errores debes evitar si viajarás en semana de Navidad en EE.UU.
Feriados por Navidad y Año Nuevo: Mincetur presenta más de 110 ofertas de viaje

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.