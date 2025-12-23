Con el aumento de los vuelos por Navidad en Estados Unidos , miles de ciudadanos buscan salir de casa para hacer turismo o visitar a su familia; sin embargo, el éxito de estos viajes depende directamente de una planificación cuidadosa. Dado que un simple descuido arruinaría tu experiencia de viaje, te mencionaré los errores más comunes que debes evitar al abordar un avión en estas fechas de alta demanda.

Según un pronóstico de Airlines of America , entre el 19 de diciembre al 5 de enero del 2026, correspondiente al periodo vacacional de invierno, se prevé que más de 51 millones de pasajeros de EE.UU. se orienten por realizar viajes aéreos.

En ese contexto, Skye Taylor, una ex asistente de vuelo con más de 15 años de experiencia, revela cuáles son esos tres errores que comúnmente se registran en esta temporada decembrina, lo que ocasionaría una experiencia estresante. Presta atención.

Es necesario seguir los protocolos y evitar cualquier inconveniente para que el vuelo no se retrase. (Foto: Pexels/Referencial)

Los tres errores que debes evitar si realizarás viajes en semana de Navidad

Obstruir los compartimientos superiores

La especialista indica que la mayoría de pasajeros suele viajar con exceso de ropa y regalos para sus seres queridos. Esto representa un problema al intentar colocar el equipaje en los compartimientos superiores, ya que la disputa por el espacio disponible se vuelve inevitable.

Por lo tanto, Skye recomienda que estos obsequios se envíen con antelación al vuelo, evitando así posibles contratiempos o demoras.

No prepararse ante un posible retraso por clima invernal

Ante las condiciones climáticas que se están registrando en EE.UU., es una alta probabilidad de que los vuelos en ciertas ciudades se retrasen. Eso significa que los pasajeros esperen por buen tiempo dentro del avión y estén expuestos al clima gélido.

En dicha situación, la ex asistenta recomienda mantener la calma en todo momento, ya que, de apresurar, no solucionará el problema. Además, aconseja tener puesto ropa abrigadora para no sentir las bajas temperaturas.

Las condiciones climáticas son un factor principal de retrasos o cancelaciones de vuelos en EE.UU. (Crédito: AP Foto/Andres Kudacki)

Mostrar un comportamiento grosero hacia la tripulación

Los retrasos en los vuelos suelen generarles incomodidad a ciertos pasajeros, hasta el punto de mostrar una actitud prepotente, especialmente con los miembros de tripulación. Esto se hace más frecuente en la temporada navideña.

Para Skye Taylor, será crucial que los pasajeros muestren “humanidad” en estos momentos; los auxiliares de vuelo ya tienen demasiadas obligaciones y causarles problemas solo serviría para incrementar su estrés.