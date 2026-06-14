“Culpa tuya: Londres” (titulada en inglés “Your Fault: London”) aterriza en Amazon Prime Video el miércoles 17 de junio del 2026 con más problemas, incorporaciones al reparto y decisiones que nadie veía venir. Y es que la película secuela vuelve a situarse en la vida de Noah y Nick justo cuando sus rutas se bifurcan entre la Universidad de Oxford y el entorno corporativo. Así, si la primera cinta de la adaptación británica de la saga “Culpables” te dejó con la intriga encendida, esta guía del elenco de Gestión Mix es la herramienta perfecta para identificar a cada actor y personaje antes de darle play.

Vale precisar que la cinta adapta el segundo libro de la trilogía “Culpables” de Mercedes Ron y sigue la línea narrativa de la versión española del mismo nombre.

Entonces, con Noah en Oxford y Nick inmerso en los negocios familiares, nuestros protagonistas se enfrentan por primera vez a vidas separadas.

En este contexto, las tentaciones, las traiciones y los secretos que van surgiendo ponen a prueba su vínculo como nunca antes, y ambos tendrán que decidir si lo que los une sobrevive a todo lo que viene.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Culpa tuya: Londres”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CULPA TUYA: LONDRES”

1. Asha Banks como Noah

Las dos caras centrales de la franquicia vuelven a sus roles. La primera, Asha Banks, repite como Noah, quien en esta segunda entrega da el salto a la Universidad de Oxford para iniciar una nueva etapa de su vida.

Previamente, la actriz ha aparecido en producciones como "A Good Girl’s Guide to Murder", "The Magic Flute" y "Rebel Cheer Squad - A Get Even Series".

Asha Banks como Noah en el póster de su personaje en la película "Your Fault: London" (Foto: Amazon MGM Studios)

2. Matthew Broome como Nick

Matthew Broome regresa como Nick, el hermanastro de Noah, que en esta ocasión se sumerge en el mundo de los negocios junto a su padre.

Por si no lo sabes, el actor también es parte del elenco de la serie "The Buccaneers" de Apple TV+.

Matthew Broome como Nick en el póster de su personaje en la película "Your Fault: London" (Foto: Amazon MGM Studios)

3. Louisa Binder como Sophia

Louisa Binder le da vida a Sophia, una joven ambiciosa que pone su mira en Nick en cuanto empieza a trabajar en Leister Enterprises.

En la filmografía de la artista, se incluyen los títulos: “Hotel Portofino” y “Quentin Blake’s Box of Treasures”.

Louisa Binder como Sophia en una escena de la película "Your Fault: London" (Foto: Amazon MGM Studios)

4. Joel Nankervis como Michael

Joel Nankervis interpreta a Michael, un estudiante de Oxford seguro de sí mismo que entabla amistad inmediata con Noah, con intenciones que van bastante más allá de lo amistoso.

Cabe resaltar que el actor también ha sido visto en proyectos como "Beast of War" y "Single, Out“.

Joel Nankervis como Michael en una escena de la película "Your Fault: London" (Foto: Amazon MGM Studios)

Otros actores y personajes de “Culpa tuya: Londres”:

5. Scarlett Rayner como Briar , una chica que parece agradable al principio y se acerca a Noah en la universidad con motivos ocultos.

, una chica que parece agradable al principio y se acerca a Noah en la universidad con motivos ocultos. 6. Orlando Norman como Cruz , el hombre de confianza de Ronnie en el mundo de las carreras clandestinas.

, el hombre de confianza de Ronnie en el mundo de las carreras clandestinas. 7. Ray Fearon como William

como William 8. Enva Lewis como Jenna

como Jenna 9. Nicole Ansari-Cox como Olivia Woodgate

como Olivia Woodgate 10. Eve Macklin como Ella

como Ella 11. Sam Buchanan como Ronnie

como Ronnie 12. Orlando Norman como Cruz

como Cruz 13. Kerim Hassan como Lion

como Lion 14. Seosaimhin Hennelly como Maddie

como Maddie 15. Harvey Almond como Tom

como Tom 16. Kristal Sisodia como Sandra