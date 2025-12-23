¿En qué horarios funcionarán los principales supermercados durante Navidad? (Foto: composición GEC)
Con la llegada de la , los principales del país modifican sus horarios de atención para responder al incremento de la demanda y facilitar las compras de último momento.

Durante estas fechas, miles de familias aprovechan los días previos y feriados para abastecerse de alimentos, regalos y productos esenciales, en medio de promociones y campañas especiales.

Para este , las cadenas más concurridas han anunciado jornadas extendidas el día previo a la Nochebuena y, en algunos casos, el cierre total durante el feriado de Navidad.

  • Wong
  • Metro
  • Tottus
  • Mass
  • Plaza Vea
  • Vivanda (Lima)
Las autoridades y las propias cadenas recomiendan a los consumidores planificar sus compras con anticipación para evitar aglomeraciones, especialmente durante las últimas horas del 24 de diciembre, cuando se registra el mayor flujo de clientes.

Con estos horarios definidos, los supermercados buscan equilibrar la alta demanda de la campaña navideña con el descanso del personal durante el feriado.

