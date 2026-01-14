En el marco del paro de transportistas y ante los cuestionamientos por la persistencia de la inseguridad ciudadana, crímenes y extorsiones, el presidente interino José Jerí reconoció falencias en la respuesta del Estado, aunque defendió las acciones ejecutadas por su gobierno durante los últimos tres meses de estado de emergencia.

“El estado de emergencia no es un fin en sí mismo, es una herramienta”, sostuvo. Además, explicó que esta medida permite que “las fuerzas del orden, con información objetiva, puedan entrar sin tanto procedimiento y, en consecuencia, reducir trámites, procesos y tiempos”.

Jerí reconoció que los resultados no han sido absolutos -en referencia al Estado de Emergencia- y que el Ejecutivo enfrenta una situación heredada compleja.

“Lamentablemente, como encontramos el gobierno hace tres meses, los esfuerzos han sido para que esto no se dispare como venía la tendencia. Ambas cosas se han controlado en gran medida, no al 100%”, señaló.

Se anuncia dos decretos

José Jerí anunció medidas concretas para responder a la protesta del sector. “Hoy día sacamos dos decretos que son herramientas para la policía y para los sectores”.

Agregó que este sábado se publicará una norma orientada a articular “un trabajo colectivo del Estado en favor del transporte y contra las extorsiones”.

Asimismo, aseguró que el Ejecutivo mantendrá un canal abierto con los transportistas. “Si algo falla, lo modifico, lo corrijo. Nada está escrito en piedra”, afirmó.

Además, sostuvo que los indicadores de violencia muestran una tendencia a la baja, aunque evitó detallar cifras.

“Las cifras, si las comparamos objetivamente, han disminuido. Prefiero no dar el dato exacto hasta presentar el plan”, indicó.

Consultado por la responsabilidad política ante las muertes registradas en el sector transporte, el jefe de Estado fue enfático: “¿El mea culpa es que se pudo haber hecho más? Sí. Siempre se puede hacer más, pero hemos actuado con lo que hemos tenido y sobre esa base hemos remado para empujar las cosas”.

El presidente también aludió a las dificultades internas de la Policía Nacional. “Trabajar con la policía, con las condiciones que ellos tenían de trabajo, de voluntad y de ánimo, no fue sencillo”, afirmó, al tiempo que destacó que su gobierno viene regularizando bonificaciones y beneficios. “El gobierno está plenamente respaldando cualquier tipo de acción en igual naturaleza cuando se cumple la ley”, dijo.