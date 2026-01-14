Frente al paro de transportistas anunciado para este miércoles 14 de enero, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), comunicó que los principales sistemas de transporte público bajo su competencia operarán con normalidad para atender la demanda de pasajeros.

El Metropolitano iniciará sus operaciones desde las 5:00 a.m. con la totalidad de su flota disponible, tanto en los servicios troncales como en los alimentadores, respetando sus rutas y horarios habituales. En el mismo horario, los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado prestarán servicio con la flota necesaria para cubrir sus recorridos.

Metro y Aerodirecto

El servicio Aerodirecto, que conecta distintos puntos de la ciudad con el aeropuerto internacional Jorge Chávez, funcionará con sus seis rutas en los horarios regulares . De igual manera, la Línea 1 del Metro de Lima operará de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., mientras que la Línea 2 atenderá al público de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Monitoreo y seguridad

Desde el Centro de Gestión y Control, la ATU realizará un seguimiento en tiempo real del funcionamiento de los servicios, el flujo de pasajeros y la frecuencia de las unidades, con el fin de aplicar ajustes operativos que garanticen la continuidad del servicio.

La ATU informó que el Metropolitano, los corredores complementarios y el Metro mantendrán su servicio regular durante la jornada. Foto: ATU.

Asimismo, orientadores y personal de fiscalización estarán desplegados en los principales paraderos y estaciones para asistir a los usuarios y contribuir al orden del tránsito. Estas acciones se complementan con la coordinación realizada con la Policía Nacional del Perú para reforzar la seguridad en terminales, estaciones y zonas de mayor concentración de pasajeros.

La ATU recomendó a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación y mantenerse informados a través de sus canales oficiales, donde se difundirá información actualizada durante toda la jornada. La entidad reiteró que continuará adoptando medidas para asegurar el derecho a una movilidad segura y eficiente en Lima y Callao.