Frente al paro de transportistas anunciado para este miércoles 14 de enero, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), comunicó que los principales sistemas de transporte público bajo su competencia operarán con normalidad para atender la demanda de pasajeros.
El Metropolitano iniciará sus operaciones desde las 5:00 a.m. con la totalidad de su flota disponible, tanto en los servicios troncales como en los alimentadores, respetando sus rutas y horarios habituales. En el mismo horario, los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado prestarán servicio con la flota necesaria para cubrir sus recorridos.
Metro y Aerodirecto
El servicio Aerodirecto, que conecta distintos puntos de la ciudad con el aeropuerto internacional Jorge Chávez, funcionará con sus seis rutas en los horarios regulares. De igual manera, la Línea 1 del Metro de Lima operará de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., mientras que la Línea 2 atenderá al público de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.
Monitoreo y seguridad
Desde el Centro de Gestión y Control, la ATU realizará un seguimiento en tiempo real del funcionamiento de los servicios, el flujo de pasajeros y la frecuencia de las unidades, con el fin de aplicar ajustes operativos que garanticen la continuidad del servicio.
Asimismo, orientadores y personal de fiscalización estarán desplegados en los principales paraderos y estaciones para asistir a los usuarios y contribuir al orden del tránsito. Estas acciones se complementan con la coordinación realizada con la Policía Nacional del Perú para reforzar la seguridad en terminales, estaciones y zonas de mayor concentración de pasajeros.
La ATU recomendó a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación y mantenerse informados a través de sus canales oficiales, donde se difundirá información actualizada durante toda la jornada. La entidad reiteró que continuará adoptando medidas para asegurar el derecho a una movilidad segura y eficiente en Lima y Callao.