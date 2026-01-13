La Municipalidad Provincial del Callao y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) sostuvieron una reunión de trabajo para evaluar la llegada del servicio del Metropolitano al Callao, la ampliación del Corredor Rojo y la articulación de estos proyectos con la futura Línea 7 del Metro de Lima.

La reunión fue encabezada por el alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro Phillips, y el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, y tuvo como objetivo revisar alternativas de transporte masivo orientadas a mejorar la conectividad entre el Callao y Lima Metropolitana, así como reducir los tiempos de viaje de los usuarios.

En el marco de las iniciativas expuestas por el alcalde del Callao y considerando las principales avenidas renovadas durante su gestión, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó tres propuestas técnicas orientadas a mejorar la conectividad y el transporte público en el Primer Puerto.

La primera alternativa, de corto plazo, corresponde al denominado Corredor Rosado, que propone la segregación de carriles en los ejes Venezuela–Grau, Bertello–Carlos Izaguirre y Tomás Valle, alcanzando una extensión aproximada de 20 kilómetros.

Esta intervención tendría un plazo de implementación estimado de tres meses. De manera complementaria, se evaluó la incorporación de servicios alimentadores del Metropolitano, los cuales ingresarían al Callao a través de las avenidas Tomás Valle, Carlos Izaguirre y Los Alisos, con un recorrido total proyectado de 13.7 kilómetros.

La segunda propuesta, proyectada para el periodo 2027–2028, considera la implementación del Corredor Amarillo, que recorrería las avenidas 225 y Topógrafos, con una extensión de 7.2 kilómetros, orientado a mejorar la conectividad en el distrito de Ventanilla.

La tercera alternativa, de largo plazo, corresponde a la Ruta Verde, prevista para los años 2029–2030, que contempla la incorporación de buses eléctricos en los ejes Óscar R. Benavides, Nicolás de Piérola y Miguel Grau, a lo largo de 25 kilómetros.

Para el desarrollo de estas propuestas se identificó la necesidad de ejecutar proyectos de infraestructura vial complementarios, como el mejoramiento de la prolongación Naranjal en el tramo Néstor Gambetta–Paramonga, la optimización de ejes viales existentes, la construcción del puente Naranjal–Chillón y la mejora de intersecciones en la avenida Néstor Gambetta.

En ese marco, se informó que estas iniciativas se encuentran dentro del Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao, el cual considera la futura Línea 7 del Metro de Lima como un proyecto de largo plazo. Esta línea ferroviaria está concebida para conectar los distritos de Ancón y Ventanilla, fortaleciendo la red de transporte masivo y su integración con corredores complementarios como el Metropolitano y los corredores de buses.

La Línea 7 se encuentra actualmente en etapa de planificación y forma parte de la proyección de expansión del sistema ferroviario urbano, orientada a atender la demanda de transporte en zonas de crecimiento urbano del norte de Lima y el Callao.