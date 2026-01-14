MTPE exhortó a los empleadores a adoptar medidas flexibles. Foto: GEC.
MTPE exhortó a los empleadores a adoptar medidas flexibles. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Distintos gremios de transportistas de Lima y Callao confirmaron que realizarán una nueva paralización de labores

Ante esta situación el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a adoptar medidas flexibles por ser una circunstancia excepcional que podría causar dificultades a los trabajadores para trasladarse a sus centros de labores.

En esa línea instó a priorizar el teletrabajo, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores, de conformidad con el artículo 17 de la Ley N.º 31572, Ley del Teletrabajo, y su Reglamento.

Además, pidió otorgar una tolerancia de cuatro horas en el horario de ingreso a las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público.

MTPE exhortó a los empleadores a adoptar medidas flexibles. Fotos: Diana Marcelo/ GEC.
MTPE exhortó a los empleadores a adoptar medidas flexibles. Fotos: Diana Marcelo/ GEC.

" Adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras derivadas del contratiempo en el traslado de los trabajadores que acuden a sus centros de trabajo, de acuerdo con sus particulares circunstancias, debiendo permitirse el ingreso para el desarrollo de sus labores", anotó en un comunicado.

Agregó que el tiempo de demora en la hora de ingreso estará sujeto a compensación posterior, según lo que acuerden las partes. “Ante la falta de acuerdo, esta será determinada por el empleador”, precisó.

“Bajo ningún motivo dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada, ni será materia de sanciones disciplinarias”, indicó.

Denuncian escalada de violencia

Los representantes de los transportistas manifestaron su preocupación por la escalada de violencia que

LEA TAMBIÉN: José Jerí afirma que cifras sobre criminalidad “han comenzado a descender”

Recordaron que alrededor de 10 atentados se han producido contra las unidades de transporte en lo que va del año, motivo por el cual mantienen su decisión de paralizar sus labores.

TE PUEDE INTERESAR

Transportistas confirman paro nacional en Lima y Callao para el 14 de enero
Gremio de transportistas evalúa paro o apagado de motores tras nuevos ataques en Lima
Congreso: transportistas podrán acceder a beneficio de devolución del ISC hasta el 2028

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.