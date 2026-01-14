Distintos gremios de transportistas de Lima y Callao confirmaron que realizarán una nueva paralización de labores este miércoles 14 de enero, debido a la actual situación que atraviesa el sector, afectado desde hace varios meses por extorsiones y asesinatos de conductores.

Ante esta situación el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a adoptar medidas flexibles por ser una circunstancia excepcional que podría causar dificultades a los trabajadores para trasladarse a sus centros de labores.

En esa línea instó a priorizar el teletrabajo, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores, de conformidad con el artículo 17 de la Ley N.º 31572, Ley del Teletrabajo, y su Reglamento.

Además, pidió otorgar una tolerancia de cuatro horas en el horario de ingreso a las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público.

MTPE exhortó a los empleadores a adoptar medidas flexibles. Fotos: Diana Marcelo/ GEC.

" Adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras derivadas del contratiempo en el traslado de los trabajadores que acuden a sus centros de trabajo, de acuerdo con sus particulares circunstancias, debiendo permitirse el ingreso para el desarrollo de sus labores", anotó en un comunicado.

Agregó que el tiempo de demora en la hora de ingreso estará sujeto a compensación posterior, según lo que acuerden las partes. “Ante la falta de acuerdo, esta será determinada por el empleador”, precisó.

“Bajo ningún motivo dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada, ni será materia de sanciones disciplinarias”, indicó.

Denuncian escalada de violencia

Los representantes de los transportistas manifestaron su preocupación por la escalada de violencia que enfrenta el sector debido a que los ataques pasaron de ser amenazas y extorsiones a asesinatos con armas de fuego y recientemente a atentados con explosivos, como el ocurrido el fin de semana contra una unidad de la empresa conocida como “La 50”.

Recordaron que alrededor de 10 atentados se han producido contra las unidades de transporte en lo que va del año, motivo por el cual mantienen su decisión de paralizar sus labores.