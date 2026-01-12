El plan de seguridad ciudadana que presentará el gobierno próximamente incluye acciones en penales, para repotenciar a la Policía Nacional y de prevención, aseguró esta noche el presidente José Jerí.

“Estamos convencidos de que este plan nos va a permitir articular todos los esfuerzos usando como herramienta los estados de emergencia que te dan la facilidad para poder intervenir rápidamente para generar más resultados”, indicó en el programa Oppenheimer Presenta de CNN.

Sostuvo que al asumir sus funciones encontró el país “navegando en turbulencia y sin controles que permitan una guía”.

“Hemos encontrado debilitamiento en las instituciones, no había la atención debida, déficit de presupuesto y había una baja moral en las fuerzas del orden que se encargan de combatirlas día a día, porque había mucha complicidad de algunos gobiernos anteriores en debilitar las instituciones”, aseguró.

Dijo que su Gobierno decidió que todos los esfuerzos del Estado tienen que articularse a través de un plan de seguridad ciudadana que le de un norte a la lucha contra la delincuencia.

“Hoy, cerca de 3 meses, tenemos resultados que si bien no son los óptimos, son resultados que muestra que ha comenzado a decrecer algunas incidencias criminales. Lo vamos a presentar oficialmente cuando presentemos el plan”, manifestó.

Cabe mencionar que, el presidente tiene previsto reunirse con el gremio de transportistas este lunes. En ese marco, distintas asociaciones anunciaron un paro para este 15 de enero.