El presidente José Jerí asistió a una reunión no registrada con un empresario chino en un edificio ubicado en el distrito limeño de San Borja, realizada el 26 de diciembre, un día después de las celebraciones por Navidad, reveló el dominical Punto Final.

Según el programa, el encargado de la presidencia llegó al lugar a las 10:18 p.m. en el denominado ‘cofre’ presidencial, con placa EGK-267, usando vestimenta blanca, con una capucha que le cubría el rostro y acompañado de su personal de seguridad.

La reunión fue realizada en un edificio de la cuadra 19 de la avenida San Luis, donde se ubica el domicilio fiscal de varias compañías de origen chino, entre ellas las de Zhihua Yang, empresario con el que se reunió el mandatario según confirmó el área de prensa de la Presidencia el Perú.

Según esta oficina, ambos se conocieron en eventos protocolares, cuando Jerí era congresista. Además, justificó la reunión porque “hay presidentes que atendían en su casa y no en Palacio”, como Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Según la versión de Palacio, el único tema relevante de la conversación fue la próxima celebración del Día de la Amistad Perú-China.

Con respecto al uso de capucha por parte de Jerí, se justificó que fue porque quería evitar que le pidan fotos. El mandatario permaneció en el edificio hasta las 11:55 p.m., retirándose luego por la avenida Javier Prado.

Por su parte, el empresario Zhihua Yang no quiso revelar los temas que habló con el presidente y se abstuvo de declarar sobre el tema.