Una empresaria identificada como Gabriela Tocas denunció que el parlamentario andino Javier Fernando Arce habría solicitado y recibido importantes sumas de dinero en efectivo para gestionar obras en distintos distritos del país, compromisos que —según afirma— nunca cumplió.

“Nos ha estafado con mucho dinero”, reclama, asegurando haber entregado S/ 60 mil, mientras otros empresarios habrían aportado montos que llegarían hasta los S/ 300 mil, señaló Tocas en Panorama.

Los testimonios, presentados por el dominical, narran que el dinero habría sido entregado directamente o mediante intermediarios vinculados al parlamentario, incluso en su despacho del Parlamento Andino y fuera de él. Se mencionan fajos de efectivo, entregas en maletines y depósitos puntuales, como un voucher de S/ 1,500 presuntamente destinado a la inscripción de un partido político. “Todo es en efectivo”, señala otra denunciante que prefirió mantener su identidad en reserva.

Las empresarias señalan que el exministro de Agricultura habría prometido asegurar financiamiento para proyectos de infraestructura, saneamiento, pistas y veredas, gestionando recursos a través de ministerios y entidades del Estado. Sin embargo, aseguran que nunca obtuvieron resultados y que ahora buscan la devolución del dinero entregado.

A ello se suma la versión del alcalde distrital de José Sabogal, Alberto Cabanillas, quien reconoce haber acudido al despacho del parlamentario andino para solicitar apoyo en la obtención de financiamiento para proyectos de agua, saneamiento, pistas y veredas. Pese a las promesas, no se concretaron recursos. Esto contradice la versión del propio parlamentario, quien afirma que las reuniones fueron únicamente por temas culturales y sostiene: “Jamás hemos tenido que ver con obras”.

Pese a que el Parlamento Andino no ejecuta obras ni asigna presupuestos, en sus propias redes sociales Javier Fernando Arce ha difundido mensajes donde asegura apoyar gestiones municipales para impulsar proyectos públicos, lo que aumenta la controversia sobre su rol y alcances, señaló el reportaje.

Exministro Javier Arce niega acusaciones. (Foto: @midagriperu)

Los denunciantes aseguran tener registros de retiros, comunicaciones y conversaciones que demostrarían las entregas de dinero y las exigencias de devolución. Sin embargo, Javier Fernando Arce niega tajantemente todas las acusaciones: “Pueden decir muchas cosas, pero que presenten pruebas”.

Mientras empresarios continúan exigiendo respuestas y devolución de su dinero —entre ellos Gabriela Tocas— el parlamentario evita dar declaraciones directas y mantiene su postura de rechazo absoluto a las denuncias. Entretanto, las puertas del despacho se cierran frente a quienes buscan explicaciones.