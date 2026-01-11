El Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao dictó 24 meses de prisión preventiva contra el suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.

El Poder Judicial dio a conocer esta decisión a través de su cuenta en la red social X. Además, el juez Edie Solórzano Huaraz dispuso la inmediata ubicación y captura de la exautoridad regional.

Asimismo, esta disposición alcanza también a otras ocho personas investigadas relacionadas a este caso.

Cabe recordar que Ciro Castillo Rojo se encuentra prófugo desde diciembre de 2025, tras solicitarse su detención preliminar por 15 días.

La investigación en su contra corresponde al caso denominado “Los Socios del Callao”, que involucra el presunto direccionamiento de contratos en el Gobierno Regional del Callao por más de 1.4 millones de soles.

Ciro Castillo, por su parte, se pronunció en diciembre del año pasado a través de un audio difundido en su cuenta de Facebook, en el que reiteró su inocencia ante las acusaciones formuladas contra él.

“Las acusaciones que se me hacen no tienen fundamento, ni mucho menos motivación, ni mucho menos pruebas al canto”, indicó en su pronunciamiento.