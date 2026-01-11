Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo Rojo. (Foto: Andina)
Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo Rojo. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.

Además, el juez Edie Solórzano Huaraz dispuso la inmediata ubicación y captura de la exautoridad regional.

Asimismo, esta disposición alcanza también a otras ocho personas investigadas relacionadas a este caso.

LEA TAMBIÉN:; Ciro Castillo sobre su suspensión: “acusaciones que se me hacen no tienen fundamento”

Cabe recordar que Ciro Castillo Rojo se encuentra prófugo desde diciembre de 2025, tras solicitarse su detención preliminar por 15 días.

La investigación en su contra corresponde al caso denominado “Los Socios del Callao”, que involucra el presunto direccionamiento de contratos en el Gobierno Regional del Callao por más de 1.4 millones de soles.

LEA TAMBIÉN: Mininter sobre captura de Ciro Castillo: Tiene que cumplir la ley

, en el que reiteró su inocencia ante las acusaciones formuladas contra él.

“Las acusaciones que se me hacen no tienen fundamento, ni mucho menos motivación, ni mucho menos pruebas al canto”, indicó en su pronunciamiento.

La disposición alcanza también a otras ocho personas investigadas relacionadas. (Foto: Andina)
La disposición alcanza también a otras ocho personas investigadas relacionadas. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

López-Chau no consignó periodo de prisión ni amnistía en su hoja de vida electoral
PJ ratifica prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por presunta organización criminal y lavado de activos
JEE declara inadmisible lista de candidatos del APRA para la Cámara de Diputados por Lima

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.