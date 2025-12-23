PJ declaró infundada apelación de Ciro Castillo y confirma orden de detención preliminar. Foto: Andina
PJ declaró infundada apelación de Ciro Castillo y confirma orden de detención preliminar. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

y, con ello, confirmó su detención preliminar por 15 días por el presunto delito de colusión agravada.

, donde se revisó la apelación de Castillo Rojo y otras personas investigadas.

La medida fue emitida por el colegiado presidido por el juez René Martínez Castro, e integrado por los magistrados Ricardo Pastor Arce Vega y Walter Coello Huamán.

LEA TAMBIÉN: Mininter sobre captura de Ciro Castillo: Tiene que cumplir la ley

Como se recuerda, y colusión agravada en agravio del Estado.

La medida fue dictada por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, a cargo del juez Edie Walther Solórzano Huaraz, tras un requerimiento del del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios del Callao.

LEA TAMBIÉN: Comandante general de la PNP niega filtración en búsqueda de Ciro Castillo

La resolución también autorizó allanamientos, registros personales y domiciliarios, incautación de bienes y el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de los investigados por el caso denominado “Los socios del Callao”.

habría operado en 2023, direccionando más de 60 contrataciones públicas por más de 1.4 millones de soles, evadiendo consigo los procesos de selección establecidos por ley.

Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)
Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

PJ ordenó que Procuraduría sea incorporada como actor civil en investigación a Francisco Sagasti
MML afirma contar con fondos para mantenimiento de la Panamericana Sur tras activar carta fianza
Defensoría: Pensión vitalicia solo alcanza a presidentes elegidos por voto popular

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.