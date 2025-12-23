El Poder Judicial (PJ) declaró infundada la apelación presentada por Ciro Castillo, gobernador regional del Callao y, con ello, confirmó su detención preliminar por 15 días por el presunto delito de colusión agravada.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao tomó esta decisión tras una audiencia realizada este martes, donde se revisó la apelación de Castillo Rojo y otras personas investigadas.

La medida fue emitida por el colegiado presidido por el juez René Martínez Castro, e integrado por los magistrados Ricardo Pastor Arce Vega y Walter Coello Huamán.

Como se recuerda, el 15 de diciembre el Poder Judicial autorizó la detención preliminar por 15 días contra Ciro Castillo y a otras 13 personas por presunta organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado.

La medida fue dictada por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, a cargo del juez Edie Walther Solórzano Huaraz, tras un requerimiento del del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios del Callao.

La resolución también autorizó allanamientos, registros personales y domiciliarios, incautación de bienes y el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de los investigados por el caso denominado “Los socios del Callao”.

Según el Ministerio Público, la presunta organización criminal liderada por Ciro Castillo y funcionarios del gobierno regional del Callao habría operado en 2023, direccionando más de 60 contrataciones públicas por más de 1.4 millones de soles, evadiendo consigo los procesos de selección establecidos por ley.