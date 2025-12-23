El Poder Judicial (PJ) revisará el martes 23 de diciembre la apelación presentada por la defensa legal del gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo, contra la orden de detención preliminar de 15 días dictada en su contra por presuntamente liderar una organización criminal y colusión agravada.

La Sala Penal de Apelaciones del Callao, quien se encuentra a cargo de esta diligencia, decidirá si anula o mantiene la medida de detención preliminar dispuesta por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

Cabe recordar que el Ministerio Público sostiene que Castillo Rojo habría liderado una red de corrupción dentro del Gobierno Regional del Callao.

Según la tesis fiscal, la presunta organización criminal habría direccionado más de 60 contrataciones públicas por más de 1.4 millones de soles, beneficiando irregularmente a determinadas empresas.

La defensa de Castillo sostuvo que no existen suficientes elementos para justificar la detención preliminar, además que no existe riesgo de fuga y que el gobernador está dispuesto a colaborar con la investigación.

En tanto, Ciro Castillo continúa como no habido desde que se ordenó su detención.