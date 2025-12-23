PJ evaluará este marte 23 apelación de Ciro Castillo contra detención preliminar. Foto: Andina
PJ evaluará este marte 23 apelación de Ciro Castillo contra detención preliminar. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

contra la orden de detención preliminar de 15 días dictada en su contra por presuntamente liderar una organización criminal y colusión agravada.

decidirá si anula o mantiene la medida de detención preliminar dispuesta por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

Cabe recordar que el Ministerio Público sostiene que Castillo Rojo habría liderado una red de corrupción dentro del Gobierno Regional del Callao.

LEA TAMBIÉN: Mininter sobre captura de Ciro Castillo: Tiene que cumplir la ley

, beneficiando irregularmente a determinadas empresas.

La defensa de Castillo sostuvo que no existen suficientes elementos para justificar la detención preliminar, además que no existe riesgo de fuga y que el gobernador está dispuesto a colaborar con la investigación.

LEA TAMBIÉN: Comandante general de la PNP niega filtración en búsqueda de Ciro Castillo

En tanto, Ciro Castillo continúa como no habido desde que se ordenó su detención.

La Sala Penal de Apelaciones del Callao decidirá si anula o mantiene la medida de detención preliminar. Foto: América Noticias
La Sala Penal de Apelaciones del Callao decidirá si anula o mantiene la medida de detención preliminar. Foto: América Noticias

TE PUEDE INTERESAR

Unidad Nacional solicita inscripción de su fórmula presidencial encabezada por Roberto Chiabra
Delia Espinoza presentó demanda de amparo contra el Congreso
MEF iniciará el 2026 llevando al TC leyes que ponen en riesgo sostenibilidad fiscal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.