El Poder Judicial autorizó la detención preliminar por 15 días del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, así como de otras 13 personas, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, en agravio del Estado.

La medida fue dictada por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, a cargo del juez Edie Walther Solórzano Huaraz, tras un requerimiento del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.

La resolución judicial también autoriza allanamientos, registros domiciliarios y personales, incautación de bienes, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones y del secreto bancario de los investigados.

Investigación fiscal

La Fiscalía Anticorrupción del Callao informó que, en el marco de esta investigación, se dictó orden de ubicación y captura contra Ciro Castillo Rojo, luego de un operativo que incluyó el allanamiento de 27 inmuebles en Lima y el Callao, y permitió la detención preliminar de cuatro funcionarios públicos del Gobierno Regional del Callao.

De acuerdo con el Ministerio Público, una presunta organización criminal denominada “Los socios del GORE Callao” habría operado durante el año 2023, direccionando más de 60 contrataciones públicas por un monto superior a S/ 1.4 millones, eludiendo los procesos de selección establecidos por ley.

Las diligencias están a cargo del fiscal provincial Wils Gonzáles Morales y del fiscal adjunto provincial Julio Cupe Gonzáles, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Por su parte, la defensa legal del gobernador regional anunció que presentará un recurso de apelación contra la medida judicial.