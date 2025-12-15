El gobernador regional, Dr. Ciro Castillo Rojo Salas. (Foto: Gob)
Este 15 de diciembre, el Ministerio Público realizó un megaoperativo que se desarrolló desde primeras horas de la mañana, como parte de la investigación contra una organización criminal denominada ‘Los Socios del Callao’. .

En paralelo se ejecutan 27 allanamientos a bienes vinculados con funcionarios y contratistas del gobierno regional.

Cabe precisar que el gobernador regional Ciro Castillo no se encontraba en su vivienda durante el allanamiento.

La investigación fiscal señala que esta organización estaría involucrada en el delito de colusión agravada, pues sus integrantes habrían direccionado irregularmente procesos de contratación dentro del Gobierno Regional del Callao.

Sostienen que sus integrantes serían funcionarios y servidores del Gobierno Regional del Callao, quienes habrían aprovechado sus cargos para otorgar las contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias, evitando los procesos de selección establecidos por ley.

Fiscalía señala que estas acciones ilícitas se habrían registrado desde el comienzo de la gestión de Ciro Castillo y comprendería 63 contrataciones con aparentes irregularidades, que habrían generado un perjuicio económico al Estado por casi un millón de soles.

