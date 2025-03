Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, enfrenta serias acusaciones por presuntamente haber desembolsado casi un cuarto de millón de soles a la empresa Jisam SAC por obras que nunca se ejecutaron en el primer puerto. Según un informe del dominical Panorama, el funcionario habría firmado documentos que avalaron los supuestos trabajos, a pesar de que estos no se llevaron a cabo.

Como se recuerda, la Contraloría General de la República, señaló que la empresa involucrada habría registrado en documentos la ejecución de siete trabajos para el Gobierno Regional del Callao, con montos que fluctúan entre los 25,000 y 36,000 soles.

Panorama presentó una serie de fotografías por la empresa Jisam SAC que supuestamente justificaban los trabajos que habría realizado. En las imágenes se observa a su personal realizando reparación, mantenimiento e instalación en diversos ambientes del Gore Callao.

Ciro Castillo se defiende de acusaciones

En conversación con el dominical Panorama, el actual gobernador Ciro Castillo, desmintió tal denuncia y expresó que no hay trabajadores ni trabajos “fantasmas”.

El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, se pronuncio sobre el tema de vivienda de interés social. (Foto: Gore Callao)

“Si realizan una investigación y creen que debo estar involucrado, que abran mis cuentas bancarias, absolutamente todo. Nosotros actuamos con transparencia, y mis oficinas están siempre abiertas”, declaró el gobernador. Además, agregó: “Yo no me corro. Cuando ustedes me llamen, estaré aquí. Pero tampoco doy crédito a cosas que no tienen fundamento, que no están probadas ni comprobadas. En este caso, la Contraloría lo ha señalado en un informe; seguramente porque tú lo dices, pero estoy esperando eso”, indicó.

Castillo se refirió a las acusaciones en su contra y señaló que no busca dar lugar a especulaciones o rumores infundados. Sin embargo, afirmó que asumirá la responsabilidad en caso de que se comprueben las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República. “Si hay evidencia de la Contraloría, ahí está”, manifestó.

