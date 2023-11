Pedro Spadaro, alcalde provincial del Callao, junto a las autoridades ediles de La Perla, Carmen de la Legua, Bellavista, La Punta, Ventanilla y Mi Perú, rechazaron la medida de declarar en estado de emergencia a la región, pese a la inseguridad ciudadana que sigue incrementando.

De acuerdo a las afirmaciones del burgomaestre chalaco, tanto su gestión como la de los demás alcaldes que conforman la mancomunidad del Callao hasta la fecha se encuentran invirtiendo en dotar de recursos a la Policía Nacional y al serenazgo a fin de frenar la ola delictiva en estos distritos.

Hace unos días, el Gobernador Regional del Callao, Ciro Castillo, manifestó su deseo de solicitar al Ejecutivo la declaración del estado de emergencia a fin de que los actos delincuenciales disminuyan. Según expresó, es un pedido de la población de esta región.

Alcalde del Callao rechaza estado de emergencia para región(Foto: Municipalidad del Callao).

Según mencionó, esto no es una medida que solucione el problema inicial, pero ante la presencia de las fuerzas armadas y de seguridad, como el Ejército, la Marina y la Policía Nacional, pueden ayudar a que bajen los robos y asaltos en los distritos del Callao.

No dan resultados

Durante la conferencia de Prensa, Pedro Sparado mencionó que la oposición para que al Callao Provincia se le declara en estado de emergencia es por los resultados que se ve en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres, Lince y más.

“A la luz de los ejemplos que tenemos, tanto de San Juan de Lurigancho como de San Martín de Porres, además de que no ha resuelto el problema de la inseguridad, trae como consecuencia la restricción de los derechos y el cierre de los comercios. No hemos dicho que no queremos seguridad ciudadana, exigimos mayor dotación policial para trabajar en conjunto con el serenazgo”, dijo Spadaro.

Estado de emergencia en SMP y SJL

Se amplía estado de emergencia en 9 distritos de Lima y Sullana

El Gobierno promulgó por 60 días más el estado de emergencia en nueve distritos del país, dos de ellos en Lima, para combatir la inseguridad ciudadana. Se trata de los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho en Lima.

Igualmente, en los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa en la región norteña de Piura.

