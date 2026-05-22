A man holding Chinese flags walks past the Forbidden City in Beijing on August 22, 2018. (Photo by WANG ZHAO / AFP)
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Agencia Bloomberg
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En menos de 16 meses, el segundo gobierno de Donald Trump ha destituido a Nicolás Maduro y convertido a Venezuela en un protectorado de facto de Estados Unidos. La administración estadounidense ha amenazado con recuperar” el canal de Panamá y, según informes, se está preparando para actuar contra Cuba tras imponer un duro bloqueo petrolero.

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