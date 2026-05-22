Argentina usará un sistema de IA para diseñar políticas sociales con un modelo predictivo de análisis de datos. Foto: Luis ROBAYO / AFP
Argentina usará un sistema de IA para diseñar políticas sociales con un modelo predictivo de análisis de datos. Foto: Luis ROBAYO / AFP
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Redacción Gestión
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anunció que Argentina empleará inteligencia artificial para el diseño de políticas sociales bajo un modelo predictivo de análisis de datos, el cual se denomina ‘Gemelo digital’.

Desde el Ministerio de Capital Humano mencionaron que esta herramienta transformará datos en capacidad de predicción y diseño estratégico de políticas públicas.

A partir de grandes volúmenes de información provenientes de diversas áreas del Estado y del sector privado, ‘Gemelo digital’ responderá preguntas como qué puede pasar si se aplica una determinada política, así como las variables asociadas entre sí o acciones que pueden dejar resultados más óptimos.

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Esta IA permitirá leer datos y modelar escenarios futuros, sumado a impactos de las decisiones que se puedan tomar.

“Argentina se adelanta al futuro (...) Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social“, escribió en X el mandatario Javier Milei.

Javier Milei, presidente de Argentina, asegura que su país "se adelanta al futuro". Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Javier Milei, presidente de Argentina, asegura que su país "se adelanta al futuro". Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

refieren que los gemelos digitales hoy se utilizan principalmente para pensar ciudades, infraestructura o sistemas urbanos, mas Argentina apunta a un nuevo paradigma, al aplicarlo para diseñar políticas sociales.

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De momento, en su primera fase de ‘Gemelo digital’ se creará una mesa de trabajo con especialistas del sector público, privado, académico y tecnológico, con el objetivo de darle volumen institucional e internacional.

Con información de EFE.

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