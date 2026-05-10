El presidente de Argentina, Javier Milei, en el Congreso argentino en Buenos Aires, el 29 de abril de 2026. (Luis ROBAYO / AFP).
El presidente de Argentina, Javier Milei, en el Congreso argentino en Buenos Aires, el 29 de abril de 2026. (Luis ROBAYO / AFP).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La fiscalía halló movimientos en plataformas de activos digitales tras el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de Adorni, de su pareja Bettina Angeletti y de sociedades vinculadas a ambos, según informó el medio local Infobae.

Los primeros informes remitidos por más de 20 plataformas -entre ellas Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango- confirmaron movimientos con criptomonedas como bitcoin, ether y USDT que se hicieron durante 2024 y no fueron informados en la última declaración jurada que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción, de acuerdo con lo publicado por el diario Clarín.

LEA TAMBIÉN: Aprobación mínima de Milei preocupa a inversores: “La economía no está creciendo”

El jefe de Gabinete del presidente Milei declaró entonces tener US$ 42,500 en efectivo y una cuenta de ahorro en Estados Unidos con US$ 6,220. La normativa argentina exige declarar este tipo de activos digitales entre los bienes personales de los funcionarios públicos.

Adorni está investigado por enriquecimiento ilícito a raíz de supuestas irregularidades patrimoniales detectadas por pagos en efectivo, y sin factura, para la compra de un apartamento en Buenos Aires y una casa en un barrio exclusivo de las afueras de la capital, que no había declarado hasta hace solo unas semanas, así como para obras de remodelación.

También se investiga cómo pagó viajes familiares de lujo a Aruba y Punta del Este, en Uruguay. Según testigos que han declarado en la Fiscalía, Adorni gastó más de US$ 100,000 en poco más de un año, lo que contrasta con sus últimos ahorros declarados.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Mientras Perú sigue rezagado en proyectos, Chile y Argentina “jalan” más inversiones
Fitch mejora calificación de Argentina pero subraya debilidades tras reforma de Milei
Javier Milei afirma que competirá por la reelección en las elecciones de 2027 en Argentina

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.