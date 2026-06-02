La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso aprobó por unanimidad un dictamen que busca reforzar el cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad en entidades públicas y empresas privadas.

La iniciativa, contenida en el Proyecto de Ley N.° 14378/2025-CR, presentado por el congresista Waldemar Cerrón Rojas, plantea incorporar disposiciones específicas en la Ley General de la Persona con Discapacidad para establecer responsabilidades administrativas disciplinarias ante el incumplimiento de esta obligación.

Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la comisión, José Arriola Tueros (Grupo Parlamentario Lealtad Nacional), señaló que la falta de cumplimiento de la cuota laboral del 5% en el sector público y del 3% en el sector privado continúa generando barreras para el acceso al empleo formal de las personas con discapacidad.

Según indicó, diversos informes de entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil evidencian que el nivel de cumplimiento de esta disposición aún es limitado, situación que atribuyó a deficiencias en los mecanismos de fiscalización y supervisión.

Arriola sostuvo que la normativa vigente requiere ser fortalecida para evitar que la cuota laboral se mantenga como una obligación de carácter declarativo sin una aplicación efectiva. En ese sentido, remarcó que un número significativo de instituciones públicas y empresas privadas todavía no alcanza los porcentajes mínimos exigidos por ley.

El dictamen propone incorporar el artículo 49-A a la Ley N.° 29973, estableciendo que el incumplimiento de las obligaciones vinculadas a la cuota de empleo constituirá una falta grave sujeta al régimen disciplinario previsto en la Ley del Servicio Civil o en la norma que la sustituya.

Asimismo, se precisa que el jefe de Recursos Humanos, o quien desempeñe funciones equivalentes, será responsable de planificar, convocar y ejecutar las acciones necesarias para alcanzar la cuota del 5% en las entidades públicas. No obstante, quedará exento de responsabilidad si demuestra que solicitó oportunamente las autorizaciones o recursos necesarios y que estos fueron rechazados por la alta dirección.

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La propuesta también contempla responsabilidad administrativa para los titulares de las entidades o autoridades con capacidad de decisión que, pese a haber sido advertidos sobre el incumplimiento de la cuota laboral, rechacen sin justificación la realización de procesos de selección o la contratación de postulantes con discapacidad que hayan superado las evaluaciones correspondientes.

Como parte de los mecanismos de control, se establece que las oficinas de recursos humanos deberán presentar informes semestrales al titular de la entidad sobre el nivel de cumplimiento de la cuota laboral . Estos reportes servirán como sustento para las acciones de supervisión del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y de los órganos de control institucional, así como para determinar eventuales responsabilidades.