La Comisión de Ética concluyó que las expresiones de Kira Alcarraz tuvieron un carácter intimidatorio y contrario a los principios de conducta parlamentaria. Foto: Congreso.
La Comisión de Ética concluyó que las expresiones de Kira Alcarraz tuvieron un carácter intimidatorio y contrario a los principios de conducta parlamentaria. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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La acordó sancionar a la con una amonestación pública escrita por las declaraciones que emitió contra una periodista de Willax durante una entrevista realizada el año pasado.

La decisión fue adoptada por el grupo de trabajo presidido por , luego de declarar fundada una denuncia de oficio relacionada con los comentarios que la legisladora formuló cuando fue consultada sobre la presunta contratación en su despacho de quien sería la pareja de su hijo.

El incidente ocurrió en octubre de 2025. Durante el intercambio con la reportera, Alcarraz lanzó expresiones que la comisión consideró incompatibles con la conducta que debe observar un representante de la nación.

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“Si estuviese alterada ten por seguro que te estamparía contra la pared; pero, como no estoy alterada, todavía sigues viva”, manifestó entonces la congresista.

El dictamen aprobado deberá ser debatido y votado por el Pleno del Congreso antes de que la sanción quede firme. Foto: Andina.
El dictamen aprobado deberá ser debatido y votado por el Pleno del Congreso antes de que la sanción quede firme. Foto: Andina.

Fundamentos del dictamen

El informe final recibió cuatro votos a favor, tres abstenciones y un voto en contra. En sus conclusiones, la Comisión de Ética señaló que las expresiones de la parlamentaria poseen un contenido objetivamente violento e intimidatorio, independientemente de que hayan sido formuladas en términos condicionales.

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Durante la exposición del caso, la Secretaría Técnica precisó que la sanción propuesta responde a criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Para ello, tomó en consideración factores atenuantes, entre ellos la inexistencia de agresiones físicas y el contexto de confrontación verbal en el que se produjeron los hechos.

Con la aprobación del informe en la comisión, el caso deberá ser elevado al Pleno del Congreso para su discusión y eventual ratificación. Si el dictamen obtiene el respaldo de la representación nacional, la amonestación pública escrita será formalizada mediante su publicación en el diario oficial.

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