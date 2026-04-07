Comisión de Ética no aprueba suspender investigaciones contra el presidente José Balcázar Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec
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Redacción Gestión
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en su contra cuando se desempeñó como congresista de la República.

Dicha comisión evaluó tres resoluciones para suspender el proceso en tres expedientes.

Estas resoluciones corresponden a los expedientes 254-2025-2026/CEP-CR, 255-2025-2026/CEP-CR y 259-2025-2026/CEP-CR.

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A Balcázar se le acusó de haber defendido el matrimonio infantil e impulsar, como presidente de la Comisión de Educación, una ley presuntamente en beneficio de su hijo.

Tras evaluar los expedientes y someterse a la votación respectiva,

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En el caso del Expediente 254-2025-2026/CEP-CR alcanzó 3 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

En el caso de la denuncia 255-2025-2026/CEP-CR y el Expediente 259-2025-2026/CEP-CR se obtuvieron 2 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, respectivamente.

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Caso Kira Alcarraz

Por otro lado, a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

Esta decisión se debió luego de que Alcarraz emitiera un oficio donde solicitó realizar esta reprogramación por motivos de salud, por lo cual no pudo asistir a la mencionada audiencia.

José María Balcázar | Foto: Presidencia Perú
José María Balcázar | Foto: Presidencia Perú

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