Comisión de Ética verá casos relacionados al presidente Balcázar y a congresista Kira Alcarraz. Voto: Composición GEC/Congreso
Comisión de Ética verá casos relacionados al presidente Balcázar y a congresista Kira Alcarraz. Voto: Composición GEC/Congreso
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Redacción Gestión
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al actual presidente José Balcázar, en su condición de congresista, y a la legisladora Kira Alcarraz.

En el caso del presidente Balcázar, se tiene programado evaluar en la estación de orden del día tres resoluciones para suspender el proceso en tres expedientes seguidos, por hechos ocurridos cuando era congresista.

Estas resoluciones corresponden a los expedientes 254-2025-2026/CEP-CR, 255-2025-2026/CEP-CR y 259-2025-2026/CEP-CR.

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A Balcázar se le acusó de haber defendido el matrimonio infantil e impulsado, como presidente de la Comisión de Educación, una ley presuntamente en beneficio de su hijo, así como por proponer a una persona para un puesto en el sector público.

Estos cuestionamientos se tramitan en distintos expedientes y podrían ser objeto de suspensión temporal si se alcanzan los votos necesarios para aprobar las resoluciones respectivas.

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remitida a una denuncia de oficio contra la parlamentaria.

La audiencia está vinculada a

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Asimismo, el lunes pasado ya se había realizado otra audiencia en la dicha comisión por un expediente distinto contra la congresista, esta vez por declaraciones suyas contra un periodista del programa Contracorriente.

La sesión se realizará a las 16:00 horas en la Sala Martha Hildebrandt del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre y también será transmitida mediante la plataforma Microsoft Teams.

La Comisión de Ética verá este lunes denuncias contra el presidente José Balcázar y la congresista Kira Alcarraz por diferentes casos.}. (Foto: Congreso)
La Comisión de Ética verá este lunes denuncias contra el presidente José Balcázar y la congresista Kira Alcarraz por diferentes casos.}. (Foto: Congreso)

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