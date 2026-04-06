La Comisión de Ética Parlamentaria verá este lunes 6 de abril casos relacionados al actual presidente José Balcázar, en su condición de congresista, y a la legisladora Kira Alcarraz.

En el caso del presidente Balcázar, se tiene programado evaluar en la estación de orden del día tres resoluciones para suspender el proceso en tres expedientes seguidos, por hechos ocurridos cuando era congresista.

Estas resoluciones corresponden a los expedientes 254-2025-2026/CEP-CR, 255-2025-2026/CEP-CR y 259-2025-2026/CEP-CR.

A Balcázar se le acusó de haber defendido el matrimonio infantil e impulsado, como presidente de la Comisión de Educación, una ley presuntamente en beneficio de su hijo, así como por proponer a una persona para un puesto en el sector público.

Estos cuestionamientos se tramitan en distintos expedientes y podrían ser objeto de suspensión temporal si se alcanzan los votos necesarios para aprobar las resoluciones respectivas.

En el caso de la congresista Alcarraz, dicha comisión llevará a cabo una audiencia sobre el Expediente 248-2025-2026/CEP-CR, remitida a una denuncia de oficio contra la parlamentaria.

La audiencia está vinculada a la denuncia de oficio aprobada por la Comisión de Ética por el caso de presunta agresión de Alcarraz a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

Asimismo, el lunes pasado ya se había realizado otra audiencia en la dicha comisión por un expediente distinto contra la congresista, esta vez por declaraciones suyas contra un periodista del programa Contracorriente.

La sesión se realizará a las 16:00 horas en la Sala Martha Hildebrandt del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre y también será transmitida mediante la plataforma Microsoft Teams.