En las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, el Perú volverá a un Congreso bicameral, en el que los ciudadanos elegirán a diputados y senadores. Este nuevo sistema definirá cómo se organiza el Poder Legislativo y qué funciones cumple cada cámara.

A partir de 2026, el Congreso de la República estará conformado por dos cámaras: el Senado y la Cámara de Diputados. En total, se elegirán 130 diputados y 60 senadores, quienes representarán a la ciudadanía en el Poder Legislativo.

El 12 de abril los peruanos también votarán por el presidente, vicepresidentes y representantes ante el Parlamento Andino, como parte de las elecciones generales.

El retorno a este modelo marca un cambio respecto al sistema unicameral vigente desde la Constitución de 1993, reintroduciendo una estructura de dos cámaras en el Congreso.

(Fuente: ONPE)

¿Cómo se elegirán los senadores y diputados?

La elección de los senadores se realizará en dos modalidades. De los 60 senadores, 30 serán elegidos a nivel nacional por todos los electores, mientras que los otros 30 se elegirán en 27 distritos electorales. En este esquema, cada distrito elige un senador, con excepción de Lima Metropolitana, que elegirá cuatro.

En el caso de la Cámara de Diputados, los 130 representantes también se eligen en 27 distritos electorales, donde cada jurisdicción define una cantidad específica de congresistas según su representación.

Senadores serán elegidos tanto a nivel nacional como por distritos electorales. (Foto: Congreso)

Estos distritos incluyen los departamentos del país, Lima Provincias, el Callao y a los peruanos residentes en el extranjero, configurando el sistema de representación nacional.

¿Qué funciones tendrá cada cámara?

(Fuente: ONPE)

La Cámara de Diputados tendrá un rol clave en la elaboración de leyes. Entre sus funciones está aprobar los proyectos de ley que luego serán revisados por el Senado, además de fiscalizar al Ejecutivo mediante la interpelación y censura de ministros y el otorgamiento o negación de la cuestión de confianza.

Por su parte, el Senado actúa como cámara revisora. Entre sus atribuciones se encuentra aprobar, modificar o rechazar los proyectos de ley enviados por los diputados, así como elegir y designar a altas autoridades del Estado, como el defensor del pueblo, el contralor general y los magistrados del Tribunal Constitucional.

En conjunto, ambas cámaras forman el Congreso bicameral, que constituye el Poder Legislativo y organiza sus funciones entre la elaboración de leyes, la fiscalización del Ejecutivo y la designación de autoridades.