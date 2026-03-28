El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, advirtió que el manejo fiscal del país atraviesa un momento crítico y aseguró que “estamos hablando de múltiples decenas de miles de millones, está fuera de control la situación”, en referencia al impacto de leyes aprobadas por el Congreso en el actual contexto electoral.

Segura sostuvo en RPP que “en el clima electoral los congresos se vuelven más populistas”, pero remarcó que anteriormente “eran escalas menores”, mientras que ahora el nivel del gasto comprometido ha crecido significativamente. En esa línea, cuestionó la aprobación de normas que, según indicó, contravienen el marco legal vigente: “el Congreso no tiene ningún respeto por la ley ni por la constitución” y añadió que “las leyes están prohibidas por la constitución”.

Asimismo, criticó la falta de respuesta del Ejecutivo frente a estas decisiones: “no hay reacción del Ejecutivo de decir observo cuando tengo oportunidad de hacerlo”. También advirtió sobre el contenido de las propuestas electorales: “hay ofertas faraónicas de cosas o medidas que pueden comprometer al país” y que “básicamente no podemos solventar los peruanos”.

Sobre las consecuencias, explicó que “si un país tiene una senda fiscalmente irresponsable eventualmente eso significa que te vuelves un país más riesgoso”, lo que implica que “te cuesta más endeudarte como país”, además de que “hay menos inversión, hay menos empleo”.

El economista detalló efectos concretos en el gasto público y señaló que “tuvieron que recortar casi S/ 8 mil millones del presupuesto de infraestructura pública para poder acomodar salarios”, mientras que “el gasto de infraestructura pública se ha caído 20%”. Agregó que esto impacta directamente en servicios: “se recortó los programas de becas, recortó los programas de alimentación escolar, recortó el programa de infraestructura educativa”.

En otro momento, Segura también se refirió a la situación de Petroperú y señaló que “las finanzas de Petro Perú están en serios problemas” y que “le está costando muchísimo a todos los peruanos a través de rescate tras rescate”, además de cuestionar la falta de claridad en su manejo.

Finalmente, advirtió sobre la minería ilegal, a la que calificó como “probablemente el mayor flagelo del país en este momento”, y alertó que iniciativas legislativas podrían “hacer mucho más difícil que haya minería formal para que quede la cancha libre para la minería ilegal”.