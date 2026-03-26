El candidato por el Partido Aprista Peruano (Apra), Enrique Valderrama, indicó que, de llegar a la presidencia, reducirá el presupuesto del Congreso a la mitad con el objetivo de combatir la delincuencia.

Durante el debate electoral de cara a las Elecciones Generales 2026, indicó que esta medida se realizará para poder invertir en seguridad ciudadana.

“Los dedicados a la investigación criminal tienen que pasar de 7 mil a 20 mil. Tenemos que incrementar de 130 mil a 250 mil. Eso significa una inversión del Estado en más 150% por lo menos”, indicó.

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