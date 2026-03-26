Enrique Valderrama apunta a recortar el presupuesto del Congreso a la mitad. (Foto: Facebook/Enrique Valderrama)
Enrique Valderrama apunta a recortar el presupuesto del Congreso a la mitad. (Foto: Facebook/Enrique Valderrama)
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Redacción Gestión
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con el objetivo de combatir la delincuencia.

Durante el debate electoral de cara a las Elecciones Generales 2026, indicó que

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“Los dedicados a la investigación criminal tienen que pasar de 7 mil a 20 mil. Tenemos que incrementar de 130 mil a 250 mil. Eso significa una inversión del Estado en más 150% por lo menos”, indicó.

Noticia en desarrollo.

Enrique Valderrama. (Foto: Julio Reaño/ El Comercio)
Enrique Valderrama. (Foto: Julio Reaño/ El Comercio)

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